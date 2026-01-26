獲利大爆發仍難掩過熱！南電明起遭二度處置 上市櫃35檔列注意股

IC載板大廠南電（8046）近期股價因基本面轉強而表現強勁，但由於短線漲幅過劇，觸發市場監視機制，臺灣證券交易所將其列入二度處置股票名單。南電最新財務數據顯示，2025年12月單月獲利大幅翻倍，獲利能力呈現強勁復甦態勢。

南電依據證交所要求公告的自結財務資訊顯示，114年12月營收達39.24億元，年增46.57％。在獲利表現方面更為亮眼，單月稅前淨利5.92億元，較去年同期暴增242.45％；歸屬母公司業主淨利5.44億元，年增率達157.09％。單月EPS部分，南電114年12月單月EPS為0.84元，較去年同期成長154.55％。

若觀察114年第3季數據，其獲利成長更是驚人，歸屬母公司業主淨利較113年同期增長達1,130.87％，顯示南電營運已擺脫低迷，進入高速成長期。

儘管基本面表現出色，但南電股價因漲幅過大、波動頻繁，多次被列入「注意股票」名單。由於南電在最近一段期間內持續觸發市場監視準則，已正式進入「二度處置」階段。

根據處置規定，南電撮合時間延長，交易改採人工管制之撮合終止機制，每20分鐘撮合一次，以及預收款券（圈存交易），投資人委託買賣時，不論張數皆需先繳交全部價金或股票，以限制短線投機熱度。

台股近期交投熱絡，除南電外，整體市場也呈現多點開花的過熱現象。根據證交所與櫃買中心26日公告，上市公司共有聯發科（2454）、華東（8110）、十銓（4967）、福懋科（8131）等20檔股票被列入注意股，上櫃公司共有昇達科（3491）、波若威（3163）、金居（8358）等15檔股票被列入注意股。