快訊

民眾黨版軍購條例草案 國防部晚間發4大聲明

涉逃漏稅200億韓元破演藝圈紀錄 車銀優打破沉默道歉了

遭4車輾斃 25歲替代役男國立大學畢業擁雙學士學位

證交所舉辦投信及證券商頒獎典禮 獎勵發行與造市績優業者

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
投信投顧公會黃昭棠副理事長（前排左3）、投信投顧公會黃書明副理事長（前排左4）、證交所林修銘董事長（前排左5）、投信投顧公會顧奎民副理事長（前排右4）、投信投顧公會蔡麗玲秘書長（前排右3）與「ETF上市加碼獎勵暨ETF造市競賽發行人獎勵」獲獎投信業者於頒獎典禮合影留念。證交所／提供
投信投顧公會黃昭棠副理事長（前排左3）、投信投顧公會黃書明副理事長（前排左4）、證交所林修銘董事長（前排左5）、投信投顧公會顧奎民副理事長（前排右4）、投信投顧公會蔡麗玲秘書長（前排右3）與「ETF上市加碼獎勵暨ETF造市競賽發行人獎勵」獲獎投信業者於頒獎典禮合影留念。證交所／提供

臺灣證券交易所為表揚114年發行ETF之投信業者對市場的貢獻，以及在ETF造市與交易推動方面表現卓越的證券商，於115年1月26日舉辦「投信業者及證券商頒獎典禮」，投信投顧公會、證券商公會、投信業者及證券商代表共約150餘人出席，場面盛大且氣氛熱烈。證交所期盼激勵業者持續投入ETF商品發展，攜手提升我國ETF市場的國際競爭力。

證交所董事長林修銘於開場致詞表示，隨著113年底正式開放主動式ETF及被動式多資產ETF，我國ETF市場已由過往以被動式商品為主，逐步朝向策略更加多元、產品結構更趨完整的新發展階段。證交所基於引導市場正向發展的理念，近年持續推出ETF發行與交易相關競賽及獎勵措施，激勵投信業者投入具長期價值與差異化的商品創新，同時肯定證券商在提升市場流動性、交易效率與投資人服務品質上的關鍵角色。

本次頒獎競賽設計涵蓋ETF發展全流程，分為「ETF發行競賽獎勵」、「ETF上市加碼獎勵暨ETF造市競賽發行人獎勵」及「ETF流動量提供者造市競賽暨貢獻獎勵」等三大獎項，針對投信業者踴躍參與ETF商品發行者，以及個別ETF交易量較活絡者頒發獎勵金，完整反映ETF自商品推出、上市推動至市場交易運作之整體成果，計有12家投信及10家證券商獲獎。透過競賽與獎勵並行的機制，證交所除表揚績優業者外，亦具體回饋其對提升市場深度、流動性及交易效率的實質貢獻。

配合金管會亞洲資產管理中心之多元商品政策目標，證交所持續與投信業者攜手，從制度設計、上市審查程序到上市後之交易安排與資訊揭露，逐步完善符合我國市場特性且與國際趨勢接軌之ETF運作架構。同時，證交所亦持續檢討流動量提供者制度之執行成效，透過制度優化及配套措施精進，引導市場參與者提升報價品質與交易效率，確保ETF市場在快速擴展的同時，仍能維持穩定有序之交易環境。

未來，證交所將持續在制度規劃、商品創新及市場服務等層面，與業者保持緊密合作，共同推動ETF市場長遠且健全之發展。

本次獲獎名單如下：

一、ETF發行競賽獎勵：野村投信、富邦投信、統一投信、群益投信、台新投信

二、ETF上市加碼獎勵暨ETF造市競賽發行人獎勵：統一投信、富邦投信、台新投信、中信投信、玉山投信、群益投信、野村投信、凱基投信、貝萊德投信、摩根投信、元大投信、兆豐投信

三、ETF流動量提供者造市競賽暨貢獻獎勵：元富證券、元大證券、群益金鼎證券、富邦證券、統一證券、永豐金證券、中信證券、凱基證券、台新證券、華南永昌證券

ETF 證交所 證券商 金管會

延伸閱讀

證交所攜手資誠合辦交流會 助前瞻產業鏈結創新板

台股變因 法人賣、散戶買…籌碼面浮現不安定因素

精挑ETF把紅包變大 五大投信建議60%押台股商品

深耕責任投資 富邦證券連四年獲證交所盡職治理資訊揭露較佳名單

相關新聞

台股今天夯什麼？記憶體、低軌衛星仍是市場焦點 聯發科衝成交值第一

台股26日首次站上32,000點大關，上漲103.01點，收在32,064.52點，漲幅0.32%，成交量7,246.1...

外資上周狂倒338億元 今年以來轉為賣超台股！這檔成熟製程逆勢受青睞

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超338.6億元，賣超友達（2409）17.18萬張最多，另買超聯電（230...

美股進入超級財報周 法人看好台股有底氣

美國科技龍頭財報周登場，市場預期在AI強勢發展的態勢下，美股權值股仍值得期待，而「AI軍火庫」台股也有望受惠、續寫新高。...

證交所舉辦投信及證券商頒獎典禮 獎勵發行與造市績優業者

臺灣證券交易所為表揚114年發行ETF之投信業者對市場的貢獻，以及在ETF造市與交易推動方面表現卓越的證券商，於115年...

AI漣漪效應浮現！野村大升這兩檔半導體股目標價達五成

野村證券在最新出具的「大中華半導體產業」報告中指出，半導體產業正出現由AI推動的「結構性變化」。台廠聯電（2303）、世...

台電啟動334億元配電系統五年升級計畫 這些類股有望受惠

為進一步消弭停電事故，台電已啟動「配電系統五年升級計畫」將加速汰換全國老舊變壓器、線路及開關等設備。據了解，包括華城（1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。