證交所舉辦投信及證券商頒獎典禮 獎勵發行與造市績優業者

臺灣證券交易所為表揚114年發行ETF之投信業者對市場的貢獻，以及在ETF造市與交易推動方面表現卓越的證券商，於115年1月26日舉辦「投信業者及證券商頒獎典禮」，投信投顧公會、證券商公會、投信業者及證券商代表共約150餘人出席，場面盛大且氣氛熱烈。證交所期盼激勵業者持續投入ETF商品發展，攜手提升我國ETF市場的國際競爭力。

證交所董事長林修銘於開場致詞表示，隨著113年底正式開放主動式ETF及被動式多資產ETF，我國ETF市場已由過往以被動式商品為主，逐步朝向策略更加多元、產品結構更趨完整的新發展階段。證交所基於引導市場正向發展的理念，近年持續推出ETF發行與交易相關競賽及獎勵措施，激勵投信業者投入具長期價值與差異化的商品創新，同時肯定證券商在提升市場流動性、交易效率與投資人服務品質上的關鍵角色。

本次頒獎競賽設計涵蓋ETF發展全流程，分為「ETF發行競賽獎勵」、「ETF上市加碼獎勵暨ETF造市競賽發行人獎勵」及「ETF流動量提供者造市競賽暨貢獻獎勵」等三大獎項，針對投信業者踴躍參與ETF商品發行者，以及個別ETF交易量較活絡者頒發獎勵金，完整反映ETF自商品推出、上市推動至市場交易運作之整體成果，計有12家投信及10家證券商獲獎。透過競賽與獎勵並行的機制，證交所除表揚績優業者外，亦具體回饋其對提升市場深度、流動性及交易效率的實質貢獻。

配合金管會亞洲資產管理中心之多元商品政策目標，證交所持續與投信業者攜手，從制度設計、上市審查程序到上市後之交易安排與資訊揭露，逐步完善符合我國市場特性且與國際趨勢接軌之ETF運作架構。同時，證交所亦持續檢討流動量提供者制度之執行成效，透過制度優化及配套措施精進，引導市場參與者提升報價品質與交易效率，確保ETF市場在快速擴展的同時，仍能維持穩定有序之交易環境。

未來，證交所將持續在制度規劃、商品創新及市場服務等層面，與業者保持緊密合作，共同推動ETF市場長遠且健全之發展。

本次獲獎名單如下：