就市論勢／半導體供應鏈 放閃

盤勢分析

台股昨（26）日開高走穩，盤中再創歷史新高32,196點，持穩在所有均線之上，均線維持多頭排列且發散，櫃買指數亦開高走高，盤中再創波段新高302點，近期成交量有逐漸萎縮跡象，權值股漲跌互見；值得注意的是，記憶體族群再次集體展開攻勢，成為台股盤面最重要的高人氣強勢股指標。

台股儘管英特爾股價重挫帶來雜音，但台廠受惠AI與先進製程，聯發科（2454）、聯電股價強出頭，聯發科近期受惠AI客製化晶片（ASIC）捷報不斷，在Google供應鏈取得合作，成功打入AI浪潮供應鏈，除2026年獲利有望上修外，2027年獲利的成長性強勁可期。

聯電則受大型晶圓代工廠陸續縮減8吋晶圓產能影響，8吋晶圓供給趨緊，成熟製程不再只是低毛利代工，而是重新具備議價能力，直接反映在聯電的毛利率與獲利表現上，另外，英特爾與聯電傳進行技術合作，將下世代埃米級製程與先進封裝的獨家技術授權聯電，聯手搶攻AI世代大商機，帶動聯電股價仍具備延續漲勢的條件，預估1月盤面資金將持續鎖定AI、半導體利基族群，帶動台股迎來新一輪AI半導體股多頭表現。

投資建議

今年美國聯準會預期降息循環走勢下，有利於台股資金行情延續，後續上看35,000點，操作建議聚焦AI及半導體等具基本面族群，尤其是2026年AI硬體紅利興起，帶動記憶體超級周期帶旺，加上企業邊緣AI及相關應用逐一落地，ASIC商機正蓬勃發展，台灣半導體產業躬逢其盛，投資人現階段想布局台股，可以關注權值股走勢，避免盲目追高。