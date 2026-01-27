快訊

台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

就市論勢／半導體供應鏈 放閃

經濟日報／ 新光臺灣半導體30 ETF投資團隊

盤勢分析

台股昨（26）日開高走穩，盤中再創歷史新高32,196點，持穩在所有均線之上，均線維持多頭排列且發散，櫃買指數亦開高走高，盤中再創波段新高302點，近期成交量有逐漸萎縮跡象，權值股漲跌互見；值得注意的是，記憶體族群再次集體展開攻勢，成為台股盤面最重要的高人氣強勢股指標。

台股儘管英特爾股價重挫帶來雜音，但台廠受惠AI與先進製程，聯發科（2454）、聯電股價強出頭，聯發科近期受惠AI客製化晶片（ASIC）捷報不斷，在Google供應鏈取得合作，成功打入AI浪潮供應鏈，除2026年獲利有望上修外，2027年獲利的成長性強勁可期。

聯電則受大型晶圓代工廠陸續縮減8吋晶圓產能影響，8吋晶圓供給趨緊，成熟製程不再只是低毛利代工，而是重新具備議價能力，直接反映在聯電的毛利率與獲利表現上，另外，英特爾與聯電傳進行技術合作，將下世代埃米級製程與先進封裝的獨家技術授權聯電，聯手搶攻AI世代大商機，帶動聯電股價仍具備延續漲勢的條件，預估1月盤面資金將持續鎖定AI、半導體利基族群，帶動台股迎來新一輪AI半導體股多頭表現。

投資建議

今年美國聯準會預期降息循環走勢下，有利於台股資金行情延續，後續上看35,000點，操作建議聚焦AI及半導體等具基本面族群，尤其是2026年AI硬體紅利興起，帶動記憶體超級周期帶旺，加上企業邊緣AI及相關應用逐一落地，ASIC商機正蓬勃發展，台灣半導體產業躬逢其盛，投資人現階段想布局台股，可以關注權值股走勢，避免盲目追高。

AI 台股 聯電

延伸閱讀

英特爾、聯電夥伴關係 更具備戰略性

英特爾、聯電傳大合作 聯家軍助攻瞄準軟資源

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會五大重點一次看

台積電法說會／魏哲家談英特爾晶圓代工競局：先進製程拚的是技術與量產節奏

相關新聞

台股衝破32K 千億銀彈上膛…單月漲逾3,000點將寫最狂元月

台股多頭馬力十足，昨（26）日無懼台積電股價由紅翻黑，非電傳產集團股接棒演出，搭配金融股助陣，寫下多項紀錄，加權指數終場...

AI漣漪效應浮現！野村大升這兩檔半導體股目標價達五成

野村證券在最新出具的「大中華半導體產業」報告中指出，半導體產業正出現由AI推動的「結構性變化」。台廠聯電（2303）、世...

台電啟動334億元配電系統五年升級計畫 這些類股有望受惠

為進一步消弭停電事故，台電已啟動「配電系統五年升級計畫」將加速汰換全國老舊變壓器、線路及開關等設備。據了解，包括華城（1...

證交所舉辦投信及證券商頒獎典禮 獎勵發行與造市績優業者

臺灣證券交易所為表揚114年發行ETF之投信業者對市場的貢獻，以及在ETF造市與交易推動方面表現卓越的證券商，於115年...

兩大財金首長看後市 科技股續亮 傳產將回溫

台股攻克32,000點，立委羅明才昨（26）日在立法院財委會關切新一年台股是否續有亮點，央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆...

高盛調高台股目標至34,600

高盛策略師以台積電財報表現和營運展望帶動獲利預測上修為由，將台灣加權股價指數12個月目標水準由32,400點調高至34,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。