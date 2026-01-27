快訊

台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

聽新聞
0:00 / 0:00

NAND夯 小摩按讚華邦電

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根大通（小摩）於近期「全球記憶體產業」報告中指出，隨人工智慧（AI）持續暢旺，推論用的存儲需求將持續提高，預估未來三年NAND記憶體整體潛在市場將進入快速成長，台廠中較為看好華邦電（2344），重申「優於大盤」的評等，而南亞科則維持中立。

小摩指出，就長期趨勢來看，NAND市場正處於增長加速期。過去25年，儘管位元需求增長因終端應用成熟而放緩，但平均售價（ASP）降幅減慢抵消這利空。

小摩認為，NAND受企業級固態硬碟（eSSD）需求激增驅動，未來三年的市場總量年複合成長率（CAGR）預計將從過去的10%提升至30%以上；且目前NAND的單位經濟效益正處於改善軌道。預計每片晶圓產生的NAND營收將從 2025年的5.5萬美元穩步上升至2027年的10.2萬美元。

隨著AI推論帶動儲存需求，eSSD消耗量快速上升。預測eSSD位元需求在2025至2028年間的年複合成長率將達49%，到2028年將占NAND位元需求的53%。

另一點則是新的技術方法將KV快取從GPU／HBM轉移到儲存裝置，進一步推動高效能eSSD的內容增長；加上由於傳統硬碟（HDD）供應緊張，QLC技術使eSSD在成本和能效上更具競爭力，數據中心正加速採用QLC eSSD取代HDD。

最後，小摩表示，目前主要供應商正將更多生產空間分配給DRAM，導致NAND的實質產能份額下降，供給更趨理性。

高頻寬快閃記憶體（HBF）方面，雖處於概念驗證階段，但若HBF在2028年後成功商業化，將成為解決「記憶體牆」問題的潛在方案。

NAND 快閃記憶體 小摩

延伸閱讀

記憶體熱潮未減！華邦電、威剛、晶豪科、旺宏齊亮燈 南亞科強彈逾6%

三星喊漲、AI記憶體缺貨看至2028年！威剛創高、2檔「準出關股」亮燈

就市論勢／PCB、被動元件 可短打

鎖定華邦電（2344）用力空！他揭「漲不動」殘酷真相…網評：會贏

相關新聞

台股衝破32K 千億銀彈上膛…單月漲逾3,000點將寫最狂元月

台股多頭馬力十足，昨（26）日無懼台積電股價由紅翻黑，非電傳產集團股接棒演出，搭配金融股助陣，寫下多項紀錄，加權指數終場...

AI漣漪效應浮現！野村大升這兩檔半導體股目標價達五成

野村證券在最新出具的「大中華半導體產業」報告中指出，半導體產業正出現由AI推動的「結構性變化」。台廠聯電（2303）、世...

台電啟動334億元配電系統五年升級計畫 這些類股有望受惠

為進一步消弭停電事故，台電已啟動「配電系統五年升級計畫」將加速汰換全國老舊變壓器、線路及開關等設備。據了解，包括華城（1...

證交所舉辦投信及證券商頒獎典禮 獎勵發行與造市績優業者

臺灣證券交易所為表揚114年發行ETF之投信業者對市場的貢獻，以及在ETF造市與交易推動方面表現卓越的證券商，於115年...

兩大財金首長看後市 科技股續亮 傳產將回溫

台股攻克32,000點，立委羅明才昨（26）日在立法院財委會關切新一年台股是否續有亮點，央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆...

高盛調高台股目標至34,600

高盛策略師以台積電財報表現和營運展望帶動獲利預測上修為由，將台灣加權股價指數12個月目標水準由32,400點調高至34,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。