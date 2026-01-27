聽新聞
證交所「創新辦桌」衝行銷
台灣「文化力」與「資本市場」的跨界合作再創高峰，臺灣證券交易所創新板（TIB）與文化總會攜手推出《創新辦桌》系列影像，由金馬導演黃信堯獻聲旁白，首集邀請台灣馬戲龍頭「FOCASA」擔綱主角，以軟性視角呈現台灣產業的創新深度，展現「創新」不僅限於科技，更是所有追尋夢想者的堅持。
《創新辦桌》名稱取自「創新板的」台語諧音，巧妙結合台灣深具人情味的「辦桌文化」。證交所與文總期許，藉由「創新板」核心精神，跨越傳統金融框架，從國家產業發展、人才培育等層面，提供一條龍式的支持，發揮影響力。
《創新辦桌》第一集將於28日在證交所及文總官方社群平台首播，並透過LinkedIn等國際平台分享，讓世界看見台灣創新精神。
證交所表示，創新板是落實「亞洲那斯達克」願景的核心板塊，致力於發掘具潛力的獨角獸。此次與文總強強聯手，即是希望將資本市場的動能與文化創意結合，透過影像紀錄，讓具備未來發展性、且願意改變的創新企業被世界看見。
