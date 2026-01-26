AI漣漪效應浮現！野村大升這兩檔半導體股目標價達五成

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台廠聯電、世界先進受惠三星、台積電等領頭大廠釋單的漣漪效應，推升營運成長，因此均大幅調升目標價五成。（路透）

野村證券在最新出具的「大中華半導體產業」報告中指出，半導體產業正出現由AI推動的「結構性變化」。台廠聯電（2303）、世界先進（5347）受惠三星台積電（2330）等領頭大廠釋單的漣漪效應，推升營運成長，因此均大幅調升目標價五成。

野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，半導體大廠基於「比較利益」原則，將資源大舉轉向先進製程領域，並將成熟製程逐步縮減甚至外放釋單，如世界先進的12吋廠即吸納由台積電轉出的需求，三星也計劃釋出部分8吋廠產能，並與聯電合作，以應對DDI與PMIC產能擁擠。

鄭明宗表示，台積電計劃在2027年以後，縮減6吋、8吋以及12吋產能，以釋放更多資源給先進邏輯製程，因成熟製程對台積電整體營收的貢獻已不再顯著，而先進製程在2026年可望占台積電晶圓營收高達80%。

再從人力資源角度看，28奈米及以上製程今年將占台積電晶圓營收小於15%，但卻消耗總人力30%–40%，顯見當成熟製程的獲利能力落後先進製程時，這種人力資源配置將不再具有吸引力。

此外，鄭明宗調查顯示，三星亦計劃釋出部分8吋產能，將資源重新配置至利潤更高的記憶體業務，並可能調整8吋代工平台組合，更專注特定客戶的電源IC與MCU，同時降低對驅動IC及其他標準化產品的比重。

鄭明宗估計，三星代工目前管理約每月25–27萬片的8吋產能，未來幾年可能分階段減少20%–25%。部分利基客戶正在評估力積電（6770）8吋產能，且三星LSI也與聯電8吋廠合作，以應對DDI與PMIC產能擁擠。

隨結構性的利多催化，儘管今年來聯電、世界股價表現強勁，但鄭明宗認為市場對其盈餘預測仍偏低，因此建議「買進」聯電，目標價大升至80元，升幅50.94%；世界雖仍「中立」，但目標價也大升至150元，升幅50%。

台積電 聯電 三星 半導體 先進製程

