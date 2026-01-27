快訊

台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

12檔中小題材股 短多點火

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（26）日延續震盪盤高走勢，櫃買市場表現優於集中市場，力旺（3529）、聯亞等中小型題材股吸引短多點火，躍居盤面焦點。法人預期後市輪動格局不變，但隨高檔賣壓蠢動，建議關注資金流向，切忌過度追價。

市場觀望美高科技股超級財報周，美股四大指數漲跌互見，台股昨日由人工智慧（AI）代工股、聯發科出面表態，緩解台積電拉回壓力，集中市場收盤站上32,000點整數關卡，收在32,064點，漲幅0.32%，櫃買市場拜大型成分股走強，收漲1.1%，續創波段高點。

內資積極作價中小型題材股，以法人近五日買超逾500張的富櫃200指數成分股來看，萬泰科、擎亞、博智、力旺、台星科、高技、聯亞、雍智科技、昇達科、長科*、中美晶、富喬等漲幅2.2%至9.8%不等，盤面資金維持良性輪動。

SpaceX計畫今年IPO、太空資料中心等熱門話題持續吸引短多介入低軌衛星概念股，具低股價優勢的萬泰科，近期見到外資買盤進場卡位，昨日股價攻頂收56.9元，改寫掛牌後歷史新天價，高技、昇達科等相關個股同步走揚。

AI軍備競賽帶動800G、1.6T光收發模組產品需求強勁成長，加上矽光解決方案同步增加，聯亞近期獲得外資及投信買盤持續挹注，融資反向減少，昨日股價漲4.3%收816元，締造掛牌後歷史新猷。

展望後市，以技術線型來看，大型本國投顧分析，台股在資金行情強力簇擁下，近日以量滾量模式迭創新高，多頭架構未變，後續短線宜追蹤5日線是否有守，中期則以21日大量黑K棒低點31,200點為觀察點，考量漲幅已大且輪動速度快，短線操作宜更加靈活。

市場 聯亞 台股

延伸閱讀

外資上周狂倒338億元 今年以來轉為賣超台股！這檔成熟製程逆勢受青睞

台股今天夯什麼？記憶體、低軌衛星仍是市場焦點 聯發科衝成交值第一

關不住！昇達科再搭火箭登上漲停

事欣科大咬 SpaceX 商機 衛星通訊業務表現強勁

相關新聞

台股衝破32K 千億銀彈上膛…單月漲逾3,000點將寫最狂元月

台股多頭馬力十足，昨（26）日無懼台積電股價由紅翻黑，非電傳產集團股接棒演出，搭配金融股助陣，寫下多項紀錄，加權指數終場...

AI漣漪效應浮現！野村大升這兩檔半導體股目標價達五成

野村證券在最新出具的「大中華半導體產業」報告中指出，半導體產業正出現由AI推動的「結構性變化」。台廠聯電（2303）、世...

台電啟動334億元配電系統五年升級計畫 這些類股有望受惠

為進一步消弭停電事故，台電已啟動「配電系統五年升級計畫」將加速汰換全國老舊變壓器、線路及開關等設備。據了解，包括華城（1...

證交所舉辦投信及證券商頒獎典禮 獎勵發行與造市績優業者

臺灣證券交易所為表揚114年發行ETF之投信業者對市場的貢獻，以及在ETF造市與交易推動方面表現卓越的證券商，於115年...

兩大財金首長看後市 科技股續亮 傳產將回溫

台股攻克32,000點，立委羅明才昨（26）日在立法院財委會關切新一年台股是否續有亮點，央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆...

高盛調高台股目標至34,600

高盛策略師以台積電財報表現和營運展望帶動獲利預測上修為由，將台灣加權股價指數12個月目標水準由32,400點調高至34,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。