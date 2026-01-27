12檔中小題材股 短多點火

台股昨（26）日延續震盪盤高走勢，櫃買市場表現優於集中市場，力旺（3529）、聯亞等中小型題材股吸引短多點火，躍居盤面焦點。法人預期後市輪動格局不變，但隨高檔賣壓蠢動，建議關注資金流向，切忌過度追價。

市場觀望美高科技股超級財報周，美股四大指數漲跌互見，台股昨日由人工智慧（AI）代工股、聯發科出面表態，緩解台積電拉回壓力，集中市場收盤站上32,000點整數關卡，收在32,064點，漲幅0.32%，櫃買市場拜大型成分股走強，收漲1.1%，續創波段高點。

內資積極作價中小型題材股，以法人近五日買超逾500張的富櫃200指數成分股來看，萬泰科、擎亞、博智、力旺、台星科、高技、聯亞、雍智科技、昇達科、長科*、中美晶、富喬等漲幅2.2%至9.8%不等，盤面資金維持良性輪動。

SpaceX計畫今年IPO、太空資料中心等熱門話題持續吸引短多介入低軌衛星概念股，具低股價優勢的萬泰科，近期見到外資買盤進場卡位，昨日股價攻頂收56.9元，改寫掛牌後歷史新天價，高技、昇達科等相關個股同步走揚。

AI軍備競賽帶動800G、1.6T光收發模組產品需求強勁成長，加上矽光解決方案同步增加，聯亞近期獲得外資及投信買盤持續挹注，融資反向減少，昨日股價漲4.3%收816元，締造掛牌後歷史新猷。

展望後市，以技術線型來看，大型本國投顧分析，台股在資金行情強力簇擁下，近日以量滾量模式迭創新高，多頭架構未變，後續短線宜追蹤5日線是否有守，中期則以21日大量黑K棒低點31,200點為觀察點，考量漲幅已大且輪動速度快，短線操作宜更加靈活。