台電啟動334億元配電系統五年升級計畫 這些類股有望受惠

為進一步消弭停電事故，台電已啟動「配電系統五年升級計畫」將加速汰換全國老舊變壓器、線路及開關等設備。據了解，包括華城（1519）、士電（1503）、東元（1504）等重電、變壓器設備、以及太平洋（2506）、華榮（1608）、大亞（1609）等電纜業者等相關類股，皆有望因配電統更新而受惠。

台電說明，配電網路結構複雜，全台有超過1萬條饋線，總長度約44萬公里，足以繞行地球10圈，線路上共裝設157萬具開關及158萬具變壓器，而電桿更有約326萬根。當某一處設備遭遇天災、外力或設備本身故障，就可能引起饋線跳脫，造成小範圍的區域停電。為減少停電事故，台電於2023年啟動「配電系統五年升級計畫」，投入334億元加速汰換全國老舊變壓器、線路與開關等設備，隨著計畫持續推進，可進一步消弭停電事故發生。

台電副總陳銘樹表示，配電系統升級計畫持續進行中，每年投入至少70億元，更換變壓器、電線電纜。他強調，台電採購都以國內公司為主，相關類股因此受惠。

台電26日召開「配電系統供電穩定強化作為」記者會，說明配電系統改善成果。台電指出，近年加速汰換老舊設備、導入智慧科技巡檢、並落實防範鳥獸碰觸，以「事前預防」取代「事發搶修」，配電事故從2012年的高峰2萬1,019件，至2025年已下降至6,191件，減少七成。

台電表示，近年持續推動「智慧巡檢」，採用紅外線熱影像及極低頻電纜檢測，初估去年共為63.6萬處變電箱及410萬公尺電纜進行健檢，找出、並且提前汰換具潛在故障風險設備；同時台電饋線已於去年完成自動化建置，透過線路智慧升級，事故發生時可主動偵測並隔離故障點，5分鐘內恢復非故障區間用戶電力，相較過往傳統搶修快上十倍，有效提升復電效率。

台電配電處處長饒祐禎說，一條線路有多個開關，目前尚未達到所有開關自動化，主要是涉及國內供貨問題及自身工量安排，估算一年可做3,000具。陳銘樹指出，目前一條饋線已有3.5具自動化開關，未來會持續增加數量，當事故發生時，對於設備沒有故障的停電戶能在5分鐘內復電。

儘管台電每年投入大筆經費更換設備、去年已完成100萬根、今年要完成50萬根電桿被覆化工程以防止小動物侵擾，陳銘樹不諱言，近年事故降幅呈現擺盪，現在每次投資金額越高，改善幅度越小，評估降至5,000件會達邊際線。

不過陳銘樹強調，老舊設備仍會持續汰換，進行事先預防；自動化的目標也是希望縱使故障也可縮短停電時間。