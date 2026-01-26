快訊

「台中超巨蛋」投資金額近500億 刷新台灣體育建設紀錄

花49元晉升千萬富翁！全家發票9幸運兒中大獎 獎落6縣市

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

台電啟動334億元配電系統五年升級計畫 這些類股有望受惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
包括華城、士電、東元等重電、變壓器設備、以及太平洋、華榮、大亞等電纜業者等相關類股，皆有望因配電統更新而受惠。記者朱曼寧／攝影
包括華城、士電、東元等重電、變壓器設備、以及太平洋、華榮、大亞等電纜業者等相關類股，皆有望因配電統更新而受惠。記者朱曼寧／攝影

為進一步消弭停電事故，台電已啟動「配電系統五年升級計畫」將加速汰換全國老舊變壓器、線路及開關等設備。據了解，包括華城（1519）、士電（1503）、東元（1504）等重電、變壓器設備、以及太平洋（2506）、華榮（1608）、大亞（1609）等電纜業者等相關類股，皆有望因配電統更新而受惠。

台電說明，配電網路結構複雜，全台有超過1萬條饋線，總長度約44萬公里，足以繞行地球10圈，線路上共裝設157萬具開關及158萬具變壓器，而電桿更有約326萬根。當某一處設備遭遇天災、外力或設備本身故障，就可能引起饋線跳脫，造成小範圍的區域停電。為減少停電事故，台電於2023年啟動「配電系統五年升級計畫」，投入334億元加速汰換全國老舊變壓器、線路與開關等設備，隨著計畫持續推進，可進一步消弭停電事故發生。

台電副總陳銘樹表示，配電系統升級計畫持續進行中，每年投入至少70億元，更換變壓器、電線電纜。他強調，台電採購都以國內公司為主，相關類股因此受惠。

台電26日召開「配電系統供電穩定強化作為」記者會，說明配電系統改善成果。台電指出，近年加速汰換老舊設備、導入智慧科技巡檢、並落實防範鳥獸碰觸，以「事前預防」取代「事發搶修」，配電事故從2012年的高峰2萬1,019件，至2025年已下降至6,191件，減少七成。

台電表示，近年持續推動「智慧巡檢」，採用紅外線熱影像及極低頻電纜檢測，初估去年共為63.6萬處變電箱及410萬公尺電纜進行健檢，找出、並且提前汰換具潛在故障風險設備；同時台電饋線已於去年完成自動化建置，透過線路智慧升級，事故發生時可主動偵測並隔離故障點，5分鐘內恢復非故障區間用戶電力，相較過往傳統搶修快上十倍，有效提升復電效率。

台電配電處處長饒祐禎說，一條線路有多個開關，目前尚未達到所有開關自動化，主要是涉及國內供貨問題及自身工量安排，估算一年可做3,000具。陳銘樹指出，目前一條饋線已有3.5具自動化開關，未來會持續增加數量，當事故發生時，對於設備沒有故障的停電戶能在5分鐘內復電。

儘管台電每年投入大筆經費更換設備、去年已完成100萬根、今年要完成50萬根電桿被覆化工程以防止小動物侵擾，陳銘樹不諱言，近年事故降幅呈現擺盪，現在每次投資金額越高，改善幅度越小，評估降至5,000件會達邊際線。

不過陳銘樹強調，老舊設備仍會持續汰換，進行事先預防；自動化的目標也是希望縱使故障也可縮短停電時間。

台電 停電 電纜 變電箱 供電 科技

延伸閱讀

AI算力中心用電估三年增六倍 國科會解析穩定供電挑戰大

國道驚見「台版霍諾德」高空走鋼索！ 網跪了：這才是真英雄

台電新東西線橫越中央山脈…不敵大自然威力 51號電塔即將消失

竹科出入口上空桿狀物橫跨車道引恐慌 公所怒批台電致歉

相關新聞

台股今天夯什麼？記憶體、低軌衛星仍是市場焦點 聯發科衝成交值第一

台股26日首次站上32,000點大關，上漲103.01點，收在32,064.52點，漲幅0.32%，成交量7,246.1...

外資上周狂倒338億元 今年以來轉為賣超台股！這檔成熟製程逆勢受青睞

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超338.6億元，賣超友達（2409）17.18萬張最多，另買超聯電（230...

美股進入超級財報周 法人看好台股有底氣

美國科技龍頭財報周登場，市場預期在AI強勢發展的態勢下，美股權值股仍值得期待，而「AI軍火庫」台股也有望受惠、續寫新高。...

台電啟動334億元配電系統五年升級計畫 這些類股有望受惠

為進一步消弭停電事故，台電已啟動「配電系統五年升級計畫」將加速汰換全國老舊變壓器、線路及開關等設備。據了解，包括華城（1...

證交所攜手資誠合辦交流會 助前瞻產業鏈結創新板

由臺灣證券交易所與資誠聯合會計師事務所共同主辦的「創新板引領創新 嶄露頭角交流會」，1月23日於台北舉行，吸引19家公司...

紅包抽起來！抽中這檔PCB股可落袋逾10萬 另1檔CPO股也有逾9萬元

農曆年前，除了新掛牌股的申購之外，還有多檔增資股的申購作業將陸續展開，本周就有4檔增資股紅包可以抽，其中鑽針廠尖點（8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。