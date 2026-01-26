美股進入超級財報周 法人看好台股有底氣

美國科技龍頭財報周登場，市場預期在AI強勢發展的態勢下，美股權值股仍值得期待，而「AI軍火庫」台股也有望受惠、續寫新高。理財專家建議投資人以TISA級別基金作為敲門磚，最低千元即能坐享台股上漲曲線。觀察TISA級別基金近一季績效前十，皆由國內股票型霸榜，繳出兩成以上報酬，最強3檔績效更是衝破30%，表現吸睛。

盤點TISA級別基金近三個月績效，由凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA、PGIM保德信中小型股基金-TISA級別，及永豐中小基金-TISA類型佔據前三名，分別繳出34.5%、30.8%，及30.1%的含息報酬率。而季績效冠軍凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA展現超強爆發力，在近一月績效也繳出17.6%的好成績。

法人分析，儘管近日美股環境仍動盪，但台股表現反而背道而行、紅盤不斷，顯見基本面有撐，資金面延續對台股市場的正面解讀。台股多頭有望續航，投資人要想掌握類股輪動並不容易，透過TISA帳戶掌握國內股票型基金不僅可享較低經理費，入手門檻最低也只需千元，可謂人人都可分一杯台股續創傳奇的羹。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，半導體產業領漲全球，不僅是元月效應的展現，更是由AI產業「實質基建」持續擴張所推動，尤其護國神山對今年資本支出的大幅上修，以滿足客戶持續強勁的AI訂單需求，反映出AI有增無減的實質需求；而本波上漲也開始呈現輪動格局，股市有望邁向全面穩健的復甦。