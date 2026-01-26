記憶體產業佳音連連 這兩檔個股亮燈漲停

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股站上32,000點大關，再創歷史新高，盤面個股漲多於跌，記憶體族群持續強勢表態，仍為市場吸睛焦點。其中旺宏（2337）、威剛（3260）等均亮燈強鎖漲停，表現更是相當亮眼突出。

記憶體產業「超級循環」來臨，使得相關個股紛紛受到市場追捧，激勵股價勢盛。非揮發性記憶體大廠旺宏，法人預期在去(2025)年第4季合約價上漲5%-10%後，今年首季有望勁揚30%，下半年後漲幅還將更加強勁。

法人指出，這波NOR Flash報價漲不停的主因，除因中系代工廠移轉產能生產邏輯IC，進而減少NOR Flash供應外，需求端更因AI伺服器的BIOS增加帶動，使得供給減少、需求增加所致。

而在威剛方面，受惠DRAM上漲帶動的紅利，法人預期，該公司繼去年稅前獲利首度突破百億元大關、達102.48億元，年成長1.71倍後，隨今年供應面仍相對吃緊，獲利還持續將呈現爆炸性成長。

法人指出，威剛持續布局DDR5，占比為同業最高，加上資料中心需求持續強勁，可望推升NAND Flash不斷走升，在DRAM與NAND Flash報價齊揚下，法人預估威剛今年每股稅後純益（EPS）達36.4元，年增可達六成水準。

隨市場多頭持續追捧，帶動記憶體族群股價群起強揚，威剛26日亮燈強鎖漲停，漲停價345.5元創下歷史新高紀錄；旺宏也亮燈漲停，漲停價76.2元攀本波多頭反彈次高，表現均相當強勢亮眼。

