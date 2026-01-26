快訊

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定2人續羈押禁見

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

廣州政協吸收行政院科長當共諜 今開移審庭2人真面目曝光

外資上周狂倒338億元 今年以來轉為賣超台股！這檔成熟製程逆勢受青睞

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
上周外資在集中市場買超聯電9.51萬張最多。圖／聯電提供
上周外資在集中市場買超聯電9.51萬張最多。圖／聯電提供

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超338.6億元，賣超友達（2409）17.18萬張最多，另買超聯電（2303）9.51萬張最多。

證交所表示，上周（1/19~1/23）外資在集中市場總賣超金額為338.6億元，另統計自今年初至1月23日止，外資累計賣超金額為87.11億元。

個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司，第一名為成熟製程代表的聯電買超9.51萬張、第二名台玻（1802）買超9.2萬張、第三名長榮航（2618）買超7.46萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名友達賣超17.18萬張、第二名群創（3481）賣超15.62萬張、第三名緯創（3231）賣超13.51萬張。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為50兆3,817.10億元新臺幣，占全體上市股票市值的48.38%，較1月16日的49兆3,937.29億元新臺幣，增加9,879.81億元。

