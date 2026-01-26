證交所攜手資誠合辦交流會 助前瞻產業鏈結創新板

臺灣證券交易所與資誠聯合會計師事務所共同主辦的「創新板引領創新 嶄露頭角交流會」，1月23日於台北舉行，吸引19家公司，近40位企業代表共同出席，出席公司產業涵蓋生技醫療、數位雲端、綠能環保與電子相關等前瞻產業。活動聚焦創新板最新發展，證交所如何協助具創新特質之前瞻產業提早進入資本市場，並邀請創新板公司以及會計師分享自身的經驗，並與各與會公司深入交流。

證交所董事長林修銘致詞時指出，台灣資本市場展現強勁成長力道，目前市值規模已躋身全球第七，成功超越法國與德國。林修銘強調「創新是驅動經濟成長的核心引擎」，臺灣創新板正是接軌國際資金、扶植新興產業崛起的關鍵戰略。數據顯示，2025年新上市公司中，新經濟產業占比已達七成，今年有望進一步攀升至八成。台灣創新生態圈的成長已吸引全球目光，創新板憑藉得天獨厚的條件，不僅加速新興產業聚落成形，更將成為臺灣創新企業邁向國際發展的指標性平台。

針對創新板的配套支持，證交所總經理李愛玲簡報指出，證交所已建構全方位的一條龍專屬服務體系。在輔導上市過程中，提供上市前中後的專屬諮詢窗口，並針對ESG與投資人關係（IR）提供客製化輔導；在國際鏈結方面，積極打造東南亞創新資本平台，帶領創新板公司對接東協市場，並協助企業參與國際指標展會。此外，為強化市場動能，證交所亦引進專業機構撰寫研究報告，並提供證券自營商造市獎勵。李愛玲表示，這一系列配套措施，旨在全面提升創新板公司的資訊透明度、市場能見度與股票流動性。

這次活動的專題演講特別邀請創新板公司聯友金屬總經理吳永中以自身的經驗，分享創新板上市心路歷程及資本市場對企業擴張的實質幫助。並由資誠林永智營運長以「邁向資本市場 打造台灣那斯達克」為題，剖析如何結合創新技術與資本市場的支持，協助企業立足台灣、布局全球。

展望未來，證交所將持續優化具國際競爭力的資本市場平台，透過創新板積極響應國家AI新十大建設重要一環的「亞洲創新籌資平臺」政策，全力孵育未來的獨角獸企業，助攻台灣前瞻產業邁向國際舞臺。