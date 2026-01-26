台股今天夯什麼？記憶體、低軌衛星仍是市場焦點 聯發科衝成交值第一

台股26日首次站上32,000點大關，上漲103.01點，收在32,064.52點，漲幅0.32%，成交量7,246.14億元。觀察成交量前十名中，記憶體和低軌衛星仍是市場熱度中心，記憶體部分力積電（6770）、旺宏（2337）、南亞科（2408）都上榜；低軌衛星中群創（3481）、華通（2313）、燿華（2367）、元晶（6443）也擠進前十。成交值排行中，聯發科（2454）大漲逾8%稱冠，台達電（2308）落在第九名，不過股價收跌。

資金熱度持續留在記憶體和低軌衛星族群，成交值前十中也包含記憶體的南亞科、力積電、旺宏；低軌衛星則為華通。值得注意的是，聯電（2303）和南亞（1303）也同時上成交量、成交值前十名，屬單獨走強，有量有價的個股。

威剛（3260）董事長陳立白表示，記憶體產業進入結構性大調整，產業大反轉的主因就是AI，由於各大雲端服務業者（CSP）為AI及資料中心頻寬擴充，全都跳下來搶貨，加上三大記憶體廠商把資源轉進毛利較佳的DDR5及HBM，導致原本的DDR4產量變少。

陳立白說，他從事記憶體行業30年來，從沒見過四大產品線出現「全面缺貨」的狀況，預期價格會一路漲到明年上半年，記憶體市場至少能維持兩年榮景。

南亞科總經理李培瑛表示，今年到明年上半年整體供給成長幅度有限，因此第1季報價「很肯定」會高於第4季，毛利率也可望較第4季再改善。公司目前DDR5比重逾一成、DDR3約兩成，其餘以DDR4與LPDDR4為主。

低軌衛星部分，法人表示，市場高度期待包括SpaceX掛牌募資，或是分拆Starlink帶來的股價點火續航力，有助相關類股的動能；另外目前各國政府，包括美國、中國大陸、日本、韓國，及歐洲等地，將太空視為國家安全網的一部份，投入大量資本建設主權衛星，而這些也對衛星及火箭供應商提供剛性需求訂單。

今日躍居成交值第一的聯發科，美系外資在上周的報告中指出，看好聯發科在AI ASIC營收的極大潛力，主要來自Google TPU，2027年的TPU供貨將由聯發科與博通（Broadcom）分食。供應鏈並傳出，聯發科已與台積電（2330）協商，今年所需CoWoS產能要從1萬片倍增至2萬片左右，明年需要的CoWoS年產更將跳增到15萬片以上。

今日成交量前十名分別為群創、力積電、聯電、旺宏、南亞、華通、燿華、元晶、南亞科、友達（2409）。成交值前十名分別為聯發科、台積電、南亞科、華通、力積電、旺宏、聯電、南亞、台達電、欣興（3037）。