快訊

睽違8年點頭客串 林志玲「絕美民國造型」提前曝光

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

快摸延長線！出現1狀況速拔插頭「你在和死神拔河」 消防員曝2方法改善

紅包抽起來！抽中這檔PCB股可落袋逾10萬 另1檔CPO股也有逾9萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中／攝影
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中／攝影

農曆年前，除了新掛牌股的申購之外，還有多檔增資股的申購作業將陸續展開，本周就有4檔增資股紅包可以抽，其中鑽針廠尖點（8021）每股承銷價127元，以26日229.5元收盤價計算，抽中可獲利10.25萬元，報酬率80.7%，另外，CPO概念股上詮（3363）收408元，若抽中可望落袋9.2萬元，報酬率29.1%。

尖點辦理增資，每股承銷價127元，公開申購時間為1月27日至29日，承銷張數255張，預計2月2日抽籤，2月10日撥券；上詮辦理增資，每股承銷價316元，承銷張數850張，預計1月28日至30日辦理申購，2月3日抽籤，2月11日撥券。

尖點去年12月合併營收4.66億元，月增6.5%，年增44.29%，創歷史新高紀錄；累計去年合併營收44.1億元，年增24.54%；尖點26日起遭到處置，股價收在229.5元，以收盤價計算，若是抽中增資股，可望獲利10.25萬元，報酬率80.7%。

尖點 概念股

延伸閱讀

黃仁勳訪上海掃水果街 送攤販簽名和人民幣600元紅包

精挑ETF把紅包變大 五大投信建議60%押台股商品

一周盤前股市解析／電力能源、先進製程 聚光

就市論勢／PCB、被動元件 可短打

相關新聞

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

台股26日續揚，盤中最高達32,196點，終場漲幅稍有收斂，收在32,064點，上漲103點，漲幅0.32%，成交量7,...

2026年優質股機會浮現 國泰投顧：從追逐成長到擁抱品質

回顧2025年全球股市遭受關稅衝擊，MSCI世界指數（淨）於4月解放日期間最大跌幅達16.56% ，但美國總統川普短期因...

紅包抽起來！抽中這檔PCB股可落袋逾10萬 另1檔CPO股也有逾9萬元

農曆年前，除了新掛牌股的申購之外，還有多檔增資股的申購作業將陸續展開，本周就有4檔增資股紅包可以抽，其中鑽針廠尖點（8...

台股站上3萬2千點、上漲103點 三大法人賣超94.64億元

台股26日繼續攻高，上漲103.01點，收在32,064.52點，首次站上32,000點大關，漲幅0.32%，成交量7,...

聯發科飆天價1,770元收盤 股價超車台積電

晶片大廠聯發科（2454）股價持續創新高，26日盤中一度衝達漲停1,790元，寫歷史新高，終場則是收在1,770元， ...

油價一反彈就噴！力麗、力鵬、集盛強鎖漲停原因曝光

伊朗緊張升溫，受國際油價上週五攀升帶動，加工絲族群26日全面走強，包括力鵬（1447）、力麗（1444）、集盛（1455...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。