紅包抽起來！抽中這檔PCB股可落袋逾10萬 另1檔CPO股也有逾9萬元

農曆年前，除了新掛牌股的申購之外，還有多檔增資股的申購作業將陸續展開，本周就有4檔增資股紅包可以抽，其中鑽針廠尖點（8021）每股承銷價127元，以26日229.5元收盤價計算，抽中可獲利10.25萬元，報酬率80.7%，另外，CPO概念股上詮（3363）收408元，若抽中可望落袋9.2萬元，報酬率29.1%。

尖點辦理增資，每股承銷價127元，公開申購時間為1月27日至29日，承銷張數255張，預計2月2日抽籤，2月10日撥券；上詮辦理增資，每股承銷價316元，承銷張數850張，預計1月28日至30日辦理申購，2月3日抽籤，2月11日撥券。

尖點去年12月合併營收4.66億元，月增6.5%，年增44.29%，創歷史新高紀錄；累計去年合併營收44.1億元，年增24.54%；尖點26日起遭到處置，股價收在229.5元，以收盤價計算，若是抽中增資股，可望獲利10.25萬元，報酬率80.7%。