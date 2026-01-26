紅包抽起來！抽中這檔PCB股可落袋逾10萬 另1檔CPO股也有逾9萬元
農曆年前，除了新掛牌股的申購之外，還有多檔增資股的申購作業將陸續展開，本周就有4檔增資股紅包可以抽，其中鑽針廠尖點（8021）每股承銷價127元，以26日229.5元收盤價計算，抽中可獲利10.25萬元，報酬率80.7%，另外，CPO概念股上詮（3363）收408元，若抽中可望落袋9.2萬元，報酬率29.1%。
尖點辦理增資，每股承銷價127元，公開申購時間為1月27日至29日，承銷張數255張，預計2月2日抽籤，2月10日撥券；上詮辦理增資，每股承銷價316元，承銷張數850張，預計1月28日至30日辦理申購，2月3日抽籤，2月11日撥券。
尖點去年12月合併營收4.66億元，月增6.5%，年增44.29%，創歷史新高紀錄；累計去年合併營收44.1億元，年增24.54%；尖點26日起遭到處置，股價收在229.5元，以收盤價計算，若是抽中增資股，可望獲利10.25萬元，報酬率80.7%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言