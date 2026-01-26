聽新聞
台股站上3萬2千點、上漲103點 三大法人賣超94.64億元
台股26日繼續攻高，上漲103.01點，收在32,064.52點，首次站上32,000點大關，漲幅0.32%，成交量7,246.14億元，但三大法人站在賣方，共賣超94.64億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超14.93億元，投信賣超46.5億元，自營商賣超（合計）33.22億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.67億元，自營商（避險）買超28.54億元。
今日台積電（2330）下跌0.58%，收1,755元，大盤指數主要由聯發科（2454）所貢獻，聯發科大漲8.59%，收1,770元，創下歷史新高，美系外資在上周的報告中指出，看好聯發科在AI ASIC營收的極大潛力，主要來自Google TPU，2027年的TPU供貨將由聯發科與博通（Broadcom）分食。
記憶體族群持續成為資金焦點，華邦電（2344）、晶豪科（3006）、威剛（3260）、十銓（4967）都亮燈漲停，南亞科（2408）上漲逾5%，收286元再度創高。
台塑集團股都大漲，各擁不同利多，美國周末遭遇近年最猛烈的冬季風暴，德州墨西哥灣沿岸部分煉油廠與化工廠因嚴寒關閉設備，加上苯乙烯（SM）、聚氯乙烯（PVC）、ABS報價等近期也都上漲，台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）都攻上漲停。
