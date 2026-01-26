聯發科飆天價1,770元收盤 股價首度超車台積電
晶片大廠聯發科（2454）股價持續創新高， 26日盤中一度衝達漲停1,790元，寫歷史新高，終場則是收在1,770元， 上漲140元， 漲幅8.59%，創收盤歷史新高， 市值2兆8,389億元， 居第四大市值公司，股價首度超車台積電（2330）。
聯發科以1,740元開高， 開盤後不久就衝達漲停1,790元，但未鎖住，盤中低點1,720元，終場收在1,770元， 寫歷史新高；台積電早盤以1,765元開低，一度翻紅衝達1,785元，創歷史新高，終場則以1,755元收盤， 下跌15元， 跌幅0.85%， 股價遭聯發科超越。
聯發科去年12月營收512.7億元，月增9.3%，年增23%，優於預期；第4季營收1,501.9億元，季增5.7%，年增8.8%，略高於財測高標；2025年營收5,959.7億元，年增12.3%，創歷史新高，法人預期，今年業績將首度挑戰6,000億元關卡。
聯發科受惠ASIC題材，股價持續創新高，法人預期，由ASIC帶動的「去輝達（NVIDIA）化」浪潮，將推動今年挑戰營收與獲利新高。
