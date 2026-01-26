2026年優質股機會浮現 國泰投顧：從追逐成長到擁抱品質

回顧2025年全球股市遭受關稅衝擊，MSCI世界指數（淨）於4月解放日期間最大跌幅達16.56% ，但美國總統川普短期因政治與經濟壓力而推遲部分關稅實施，加上整體市場受AI需求支撐下重振動能，全年累積漲幅達21.09%，並連續三年呈雙位數漲幅，其中市場偏好集中於高成長與高貝塔股票，導致部分優質企業股價表現不如預期；惟投資人對高估值成長股，特別是AI相關公司的盈利能見度與估值合理性產生質疑，使市場情緒逐漸從追逐AI題材的同時也審視個別公司的基本面。這些擁有優質財務體質的公司，隨著估值回落至合理區間，並在美國貨幣、財政支持下，預期美國企業獲利持續增長，並在2026年有望重拾動能。

受美國減稅法案影響，2026年上半年美國納稅人的退稅金額有望較去年增加，此外，法案恢復企業可享「100%獎勵折舊」及「研發費用立即扣抵」，預期將使企業現金稅率下降，釋放更多自由現金流以投入資本支出與成長投資，根據市場主要研究機構的分析指出 ，大而美法案（OBBBA） 將刺激美國今年經濟成長率上升0.4% 。

貨幣政策方面，美國聯準會（Fed）去年12月如期降息1碼，將利率區間調整至3.50% 至 3.75%，預估今年Fed仍有1至2碼降息空間，寬鬆利率環境有利支撐股市。另一方面，歐洲經濟正逐漸回溫，在德國財政政策及歐洲各國國防開支增加下，有望進一步支撐經濟成長。整體而言，預期美國經濟成長率在今年將略高於去年上升至2.1% ; 歐元區經濟則維持穩定於1.2% 。

自2023年起市場偏好集中於高成長、高Beta股票，其中市場焦點高度集中在「七巨頭」與AI概念股，這種偏好導致部分優質企業股價表現相對落後，而美國標普500中的優質股相對標普500表現於去年第4季創下近30年最大差距 。

優質股展現穩健財務體質，標普500優質股平均股東權益報酬率（ROE）達33.82%，遠高於標普500整體的18.83% ，顯示獲利能力強勁。同時，負債權益比僅77.65%，顯著低於標普500的113.73%，反映財務結構更健康、槓桿風險較低。這種高ROE、低負債的組合，意味著優質股能在市場波動中保持韌性，並具備長期增值潛力，同時近期數據顯示差距開始收斂，優質股呈現回升跡象，而根據歷史經驗證明，優質股在長期投資中具備韌性與領先優勢，隨市場風格轉換，資金將重新流向基本面穩健的企業，迎來修復行情。

摩根士丹利環球品牌基金投資部位以美國及歐洲地區為主，占基金比例約98 %，並聚焦全球高品質企業，透過品牌競爭力與穩定現金流打造持續獲利，以應對不確定性環境。歷史經驗顯示，面對市場震盪，投資組合抗波動特性讓基金表現普遍優於參考指標與同類型基金 ，適合作為長期核心配置，同時也能提供投資人在多元資產配置中，扮演提升整體組合穩定度的關鍵角色。