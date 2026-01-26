台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

台股26日續揚，盤中最高達32,196點，終場漲幅稍有收斂，收在32,064點，上漲103點，漲幅0.32%，成交量7,246億元，盤中、收盤再創新高，台積電（2330）終場收1,755元，下跌15元，跌幅0.85%。

中國大陸和加拿大上周達成降低部分貿易壁壘和修補關係的協議，顯示加國外交政策轉向，不再與川普貿易政策看齊。美國總統川普24日再度對加拿大祭出威脅，將對加國所有對美國出口課徵100%關稅。在川普對加拿大發出新一輪關稅威脅後，加拿大總理卡尼號召民眾購買國貨，以應對外部威脅。

台股上周再度寫下新記錄32,042.44點，上周共漲552.81點，周線連5紅。成交量方面，表現更是優秀，累計今年年初開盤迄今共16個交易日，集中市場總成交金額為12兆3,125.61億元，市場日平均成交金額為7,695.35億元，整體預估指數震盪盤堅，挑戰站穩32,000點關卡上。

統一投顧表示，黃仁勳本周六將訪台，「兆元宴」題材啟動、SpaceX傳來台密訪供應廠、大陸官方傳將開放H200晶片、三星NAND晶片報價本季飆漲100%，眾利多因素有望帶動台股續創新高，惟川普威脅加拿大課徵100%關稅、川普並未放棄對伊朗採取行動，仍須留意短期波動風險，欲規劃抱股過農曆年者建議封關前五日低接布局。

中長線布局，維持聚焦：台積電及先進製程/封裝相關、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太軍工、材料升級或短缺概念、成衣製鞋等族群。