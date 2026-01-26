快訊

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？

聽新聞
0:00 / 0:00

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收在32,064點，上漲103點，漲幅0.32%，成交量7,246億元。中央社
台股終場收在32,064點，上漲103點，漲幅0.32%，成交量7,246億元。中央社

台股26日續揚，盤中最高達32,196點，終場漲幅稍有收斂，收在32,064點，上漲103點，漲幅0.32%，成交量7,246億元，盤中、收盤再創新高，台積電（2330）終場收1,755元，下跌15元，跌幅0.85%。

中國大陸和加拿大上周達成降低部分貿易壁壘和修補關係的協議，顯示加國外交政策轉向，不再與川普貿易政策看齊。美國總統川普24日再度對加拿大祭出威脅，將對加國所有對美國出口課徵100%關稅。在川普對加拿大發出新一輪關稅威脅後，加拿大總理卡尼號召民眾購買國貨，以應對外部威脅。

台股上周再度寫下新記錄32,042.44點，上周共漲552.81點，周線連5紅。成交量方面，表現更是優秀，累計今年年初開盤迄今共16個交易日，集中市場總成交金額為12兆3,125.61億元，市場日平均成交金額為7,695.35億元，整體預估指數震盪盤堅，挑戰站穩32,000點關卡上。

統一投顧表示，黃仁勳本周六將訪台，「兆元宴」題材啟動、SpaceX傳來台密訪供應廠、大陸官方傳將開放H200晶片、三星NAND晶片報價本季飆漲100%，眾利多因素有望帶動台股續創新高，惟川普威脅加拿大課徵100%關稅、川普並未放棄對伊朗採取行動，仍須留意短期波動風險，欲規劃抱股過農曆年者建議封關前五日低接布局。

中長線布局，維持聚焦：台積電及先進製程/封裝相關、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太軍工、材料升級或短缺概念、成衣製鞋等族群。

延伸閱讀

川普雜音沒人理？台股盤中再刷紀錄 法人點名「新AI」成獲利機會

川普政府取得美國稀土10%持股 強化關鍵礦產布局

加拿大總理卡尼急滅火！否認與中國自由貿易 川普不買單續開酸

艾利森：中美第四份聯合公報的約束性可能會比以往更強

相關新聞

2026年優質股機會浮現 國泰投顧：從追逐成長到擁抱品質

回顧2025年全球股市遭受關稅衝擊，MSCI世界指數（淨）於4月解放日期間最大跌幅達16.56% ，但美國總統川普短期因...

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

台股26日續揚，盤中最高達32,196點，終場漲幅稍有收斂，收在32,064點，上漲103點，漲幅0.32%，成交量7,...

油價一反彈就噴！力麗、力鵬、集盛強鎖漲停原因曝光

伊朗緊張升溫，受國際油價上週五攀升帶動，加工絲族群26日全面走強，包括力鵬（1447）、力麗（1444）、集盛（1455...

小資族買不起台積電…黃珊珊籲台股交易千股改為1股 彭金隆鬆口檢討

台股現在「千股為一張」的交易可能改變？民眾黨立委黃珊珊今日在財委會上指出，台股1千股為1張的制度已經太久了，現在像台積電...

衛星股大漲 投資三要訣進場不卡關

燿華（2367）26日股價亮燈漲停，昇達科（3491）股價上漲超過4%，2026年開年以來，國內外太空衛星、低軌衛星（L...

台股還能漲嗎？央行點名科技股續亮 金管會喊看基本面

立委羅明才關切新一年台股是否續有亮點，央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆兩大財金首長指出，台股後市仍將回歸產業競爭力與基本...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。