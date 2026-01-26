高手卡位 中型股指數漲幅逾1%優於大盤

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股指數26日在創新高，大盤指數漲幅約0.23%，中型100指數漲逾1.09%，大型權值股漲多整理，中型股趁勢竄高，投資高手已先行卡位台灣（0050）中型指數期貨。

台灣中型100指數盤中來到26,487點附近，台灣中型指數期貨已攀升到26,510，早盤成交量已接近690口。

今日中型100成分股中，台化（1326）、華邦電（2344）、信邦（3023）、藥華藥（6446）亮燈漲停，華新（1605）、台玻（1802）、大成鋼（2027）、上銀（2049）、華通（2313）、長榮航太（2645）、台灣精銳（4583）、力成（6239）及穎崴（6515）漲幅超過3%；多數中型指數呈現上揚，指標的華城（1519）及中興電（1513）則漲多拉回。

