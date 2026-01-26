矽晶圓產業最壞狀況已過 法人優先推薦三檔

矽晶圓族群受惠庫存調整及總經不確定性逐漸緩解，最壞狀況已過，加上人工智慧（AI）等新應用需求強勁、記憶體市況轉強，法人看好產業復甦趨勢更加明確，優先推薦環球晶（6488）、崇越（5434）、中砂（1560）等相關個股。

大型本國投顧分析，矽晶圓產業過去兩年因庫存調整、關稅不確定性、消費性需求不振、客戶長期供貨合約等，本波景氣復甦遞延、循環周期拉長，2023至2024年出貨呈現衰退，2025年僅反彈約5%。

展望2026年，法人表示，隨AI、HPC、先進製程、先進封裝、HBM等需求強勁，加上新晶圓產能不斷開出，加速庫存調整時間，SEMI預估今、明年矽晶圓出貨面積將各成長5%、7%，產業景氣邁向復甦可期。

法人估計，矽晶圓2025至2027年供給需求比分別為119%、112%、104%，供過於求情況逐漸收斂，2027年接近平衡。

在價格方面，雖然行業別長期供貨合約比例高，但受終端需求疲弱及庫存調整緩慢影響，2025年部分客戶採長期供貨合約搭配現貨方式銷售，使混合產品平均單價呈現下滑。

隨AI、先進製程、記憶體等需求強勁，相關應用晶圓醞釀漲價或提高長期供貨合約比例，帶動混合產品平均單價回升，法人預期矽晶圓產業全面反轉向上時間點可能落在2027年。