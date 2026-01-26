快訊

中壢賓士男酒駕心虛拒檢狂飆6公里 沿路闖紅燈撞進大埔鐵板燒

日本女權低落？成為家庭主婦為何是一種「理性」選擇

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

矽晶圓產業最壞狀況已過 法人優先推薦三檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

矽晶圓族群受惠庫存調整及總經不確定性逐漸緩解，最壞狀況已過，加上人工智慧（AI）等新應用需求強勁、記憶體市況轉強，法人看好產業復甦趨勢更加明確，優先推薦環球晶（6488）、崇越（5434）、中砂（1560）等相關個股。

大型本國投顧分析，矽晶圓產業過去兩年因庫存調整、關稅不確定性、消費性需求不振、客戶長期供貨合約等，本波景氣復甦遞延、循環周期拉長，2023至2024年出貨呈現衰退，2025年僅反彈約5%。

展望2026年，法人表示，隨AI、HPC、先進製程、先進封裝、HBM等需求強勁，加上新晶圓產能不斷開出，加速庫存調整時間，SEMI預估今、明年矽晶圓出貨面積將各成長5%、7%，產業景氣邁向復甦可期。

法人估計，矽晶圓2025至2027年供給需求比分別為119%、112%、104%，供過於求情況逐漸收斂，2027年接近平衡。

在價格方面，雖然行業別長期供貨合約比例高，但受終端需求疲弱及庫存調整緩慢影響，2025年部分客戶採長期供貨合約搭配現貨方式銷售，使混合產品平均單價呈現下滑。

隨AI、先進製程、記憶體等需求強勁，相關應用晶圓醞釀漲價或提高長期供貨合約比例，帶動混合產品平均單價回升，法人預期矽晶圓產業全面反轉向上時間點可能落在2027年。

延伸閱讀

記憶體熱潮未減！華邦電、威剛、晶豪科、旺宏齊亮燈 南亞科強彈逾6%

三星喊漲、AI記憶體缺貨看至2028年！威剛創高、2檔「準出關股」亮燈

相信黃董年底就懂？力積電（6770）賣廠引爆PTT論戰…空關鍵全在「這數字」

記憶體晶片價格一路大漲 缺貨看到後年

相關新聞

油價一反彈就噴！力麗、力鵬、集盛強鎖漲停原因曝光

伊朗緊張升溫，受國際油價上週五攀升帶動，加工絲族群26日全面走強，包括力鵬（1447）、力麗（1444）、集盛（1455...

小資族買不起台積電…黃珊珊籲台股交易千股改為1股 彭金隆鬆口檢討

台股現在「千股為一張」的交易可能改變？民眾黨立委黃珊珊今日在財委會上指出，台股1千股為1張的制度已經太久了，現在像台積電...

衛星股大漲 投資三要訣進場不卡關

燿華（2367）26日股價亮燈漲停，昇達科（3491）股價上漲超過4%，2026年開年以來，國內外太空衛星、低軌衛星（L...

台股還能漲嗎？央行點名科技股續亮 金管會喊看基本面

立委羅明才關切新一年台股是否續有亮點，央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆兩大財金首長指出，台股後市仍將回歸產業競爭力與基本...

股市上3萬點立委羅明才兌現承諾 在財委會請吃雞排、珍奶加送金元寶

立委羅明才今日在財委會大請客。先前在股市2萬點時，國民黨籍立委羅明才就在財委會請吃雞排、珍珠奶茶，如今股市再漲1萬點，破...

川普雜音沒人理？台股盤中再刷紀錄 法人點名「新AI」成獲利機會

美股強勁走勢激勵，台股多頭氛圍延續，26日台股開盤延續堅挺走勢，早盤即開高站上32,000點，截至上午10點整，盤中於3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。