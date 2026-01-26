油價一反彈就噴！力麗、力鵬、集盛強鎖漲停原因曝光

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
油價大漲。美聯社
油價大漲。美聯社

伊朗緊張升溫，受國際油價上週五攀升帶動，加工絲族群26日全面走強，包括力鵬（1447）、力麗（1444）、集盛（1455）盤中聯袂急拉亮燈漲停，成為盤面資金追捧焦點。法人指出，近期 PTA 價格在低檔止跌，市場預期在油價大漲帶動下，報價未來有機會跟進調整，加上加工絲廠庫存水位偏低，一旦原料回升，將有利價差擴大，吸引資金提前卡位。

油價大漲帶動紡織低價族群紛紛表態，力鵬漲停價位來到5.72元，漲停鎖死、委買達千餘張，力麗同樣爆量漲停來到6.82元，集盛漲停鎖死來到9.68元，委買高達近萬張。另，包括福懋、利勤、新纖、南緯、南紡也全面大漲。

法人分析，下游成衣及布料品牌春夏訂單轉強，聚陽、儒鴻等大廠近來接單動能明顯改善，使市場押注聚酯供應鏈有機會迎來落後補漲行情。加工絲廠股價長期位於低檔，籌碼相對輕，遇到原料止穩與需求回暖等題材時，往往容易引發資金集中。

力麗總經理陳漢卿表示，自上週起包括CPL與PTA在內的部分原料報價開始回升，漲幅約落在1%左右，顯示價格趨勢偏向上，但整體幅度仍有限。他指出，市場預期戰爭可能推升油價、進而帶動原料報價回升，但實際是否成立仍需觀察，下游需求仍是決定行情的關鍵。

陳漢卿指出，因中國大陸將進入農曆新年假期，下游工廠可能提前停工，使短期原料需求偏弱；潛在需求回升的時點，預估要到年後才會較為明朗。他也提到，公司產品報價已在歷史低檔區盤整約半年，波動不大，中國大陸傾銷情況目前亦未見趨緩，台灣內銷需求下滑，顯示國際油價波動對內銷市場的帶動效果有限。

國際油價

