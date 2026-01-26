快訊

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

聽新聞
0:00 / 0:00

小資族買不起台積電…黃珊珊籲台股交易千股改為1股 彭金隆鬆口檢討

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電太貴，小資族買不起，立委黃珊珊呼籲金管會把1千股交易改為1股。（路透）
台積電太貴，小資族買不起，立委黃珊珊呼籲金管會把1千股交易改為1股。（路透）

台股現在「千股為一張」的交易可能改變？民眾黨立委黃珊珊今日在財委會上指出，台股1千股為1張的制度已經太久了，現在像台積電這種價位，小資族年輕人根本買不起，他呼籲彭金隆應該研議朝美股這種可直接以一股為單位的購買來開放，或是學日本，把每張股數降為100股，對此，彭金隆也鬆口，這些都在日常檢討：「真正要做，就會來處理。」

黃珊珊強調，即使金管會有開放零股交易，但這種撮合交易，與現股之間仍有價差，對投資人也不公平。她也指出，日本股票最低現在已是100股，而且台灣已開放買美股，很多投資人因為可一股一股買，不用一次買1000股，所以寧可複委託去買美股。

黃珊珊特別指出，一般小資族根本買不到台積電，只能去買有台積電成分股的ETF（指數型股票基金），但終究ETF裡有很多並非自己喜歡的股分，因此她要求金管會應該去修改目前1千股為1張股票的制度，甚至可以考慮用美股，可用一股為單位開放國人購買高價股，來降低年輕人買股的門檻。

台積電 美股

延伸閱讀

彭金隆：台美關稅協議 有助台股朝正面方向進展

民眾黨立委2月大換血！黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

只靠台積電這張神主牌 台股站上三萬卻虛胖？金管會祭「四招組合拳」

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

相關新聞

小資族買不起台積電…黃珊珊籲台股交易千股改為1股 彭金隆鬆口檢討

台股現在「千股為一張」的交易可能改變？民眾黨立委黃珊珊今日在財委會上指出，台股1千股為1張的制度已經太久了，現在像台積電...

衛星股大漲 投資三要訣進場不卡關

燿華（2367）26日股價亮燈漲停，昇達科（3491）股價上漲超過4%，2026年開年以來，國內外太空衛星、低軌衛星（L...

台股還能漲嗎？央行點名科技股續亮 金管會喊看基本面

立委羅明才關切新一年台股是否續有亮點，央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆兩大財金首長指出，台股後市仍將回歸產業競爭力與基本...

股市上3萬點立委羅明才兌現承諾 在財委會請吃雞排、珍奶加送金元寶

立委羅明才今日在財委會大請客。先前在股市2萬點時，國民黨籍立委羅明才就在財委會請吃雞排、珍珠奶茶，如今股市再漲1萬點，破...

川普雜音沒人理？台股盤中再刷紀錄 法人點名「新AI」成獲利機會

美股強勁走勢激勵，台股多頭氛圍延續，26日台股開盤延續堅挺走勢，早盤即開高站上32,000點，截至上午10點整，盤中於3...

台股早盤漲逾200點站上32,100點再創新高 台積電勁揚15元衝上1,785元

台股26日開盤指數上漲41.05點，開盤指數為32,002.56點；多頭續攻將早盤指數拉高逾200點至32,184點再創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。