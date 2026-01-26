小資族買不起台積電…黃珊珊籲台股交易千股改為1股 彭金隆鬆口檢討

台股現在「千股為一張」的交易可能改變？民眾黨立委黃珊珊今日在財委會上指出，台股1千股為1張的制度已經太久了，現在像台積電這種價位，小資族年輕人根本買不起，他呼籲彭金隆應該研議朝美股這種可直接以一股為單位的購買來開放，或是學日本，把每張股數降為100股，對此，彭金隆也鬆口，這些都在日常檢討：「真正要做，就會來處理。」

黃珊珊強調，即使金管會有開放零股交易，但這種撮合交易，與現股之間仍有價差，對投資人也不公平。她也指出，日本股票最低現在已是100股，而且台灣已開放買美股，很多投資人因為可一股一股買，不用一次買1000股，所以寧可複委託去買美股。

黃珊珊特別指出，一般小資族根本買不到台積電，只能去買有台積電成分股的ETF（指數型股票基金），但終究ETF裡有很多並非自己喜歡的股分，因此她要求金管會應該去修改目前1千股為1張股票的制度，甚至可以考慮用美股，可用一股為單位開放國人購買高價股，來降低年輕人買股的門檻。