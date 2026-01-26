低軌衛星後機器人接棒？ 達明、台灣精銳、上銀都大漲

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

特斯拉執行長馬斯克在瑞士達沃斯的世界經濟論壇上表示，可能在明年年底前向公眾出售Optimus機器人。目前特斯拉已在工廠中使用部分機器人執行簡單任務，並預計到2026年底Optimus將能夠「執行更複雜的任務」。26日機器人概念股中達明（4585）、台灣精銳（4583）、上銀（2049）、佳能（2374）盤中都大漲約7%，廣運（6125）、慶騰（4534）漲停鎖死。

特斯拉規劃人形機器人Optimus要在2027年底前開始販售，馬斯克說，2027年底是「我們有信心（這款機器人）會具備非常高的可信度、非常高的安全性以及高度廣泛功能的時間點」。而為量產而開發的最新款、第三版的Optimus原型機預期在3月展示。

股價沉寂已久的機器人概念股近期部分出現漲勢，台灣精銳、上銀受惠關稅降至15%利多，走勢相對較強，26日盤中均雙雙大漲約7%，其中台灣精銳重回800元之上。達明盤中漲幅逾6%，佳能、亞光（3019）也都走強，廣運、慶騰則攻上漲停。

業內指出，台灣屬「非紅供應鏈」，加上產業聚落完整，高品質、高精度，加上機器人「從頭到腳」都有供應商，是最大的競爭利基。包括特斯拉、輝達等國際大廠，都是基於上述考量，紛紛來台尋找合作夥伴。

上銀董事長卓文恒表示，上銀擴大佈局晶圓機器人、人形機器人及客製化專用（專業）型機器人領域，與國際大廠緊密合作，未來的機器人「從頭到腳」都會有「上銀製造」。

廣運去年宣布代理德國機器人NEURA Robotics，今年也將拓展日本跟中國大陸品牌，擴張代理線業務。總經理柯智鈞表示，今年一家半導體客戶已經下單採購一台機器人，預計上半年出貨。

但柯智鈞也坦言，目前客戶還在試驗階段，光訓練也需要時間，故雖知道機器人是未來成長引擎，但目前仍是佈局階段，9成業績仍來自核心的智慧製造、半導體設備、公共工程業務中，賣人型機器人只能算是「賺賺零用錢」，但仍看好 2025 年至 2026 年將是機器人應用逐步成熟與落地的關鍵期。

