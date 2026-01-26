股市上3萬點立委羅明才兌現承諾 在財委會請吃雞排、珍奶加送金元寶

立委羅明才今日在財委會大請客。先前在股市2萬點時，國民黨籍立委羅明才就在財委會請吃雞排、珍珠奶茶，如今股市再漲1萬點，破3萬點後，這次羅明才除了履約請財委會官員、議事人員吃雞排、珍珠奶茶之外，再外加一個「金元寶」，總共200份，並希望國人在馬年能「馬上發財」，讓上市公司能見度全球都看得到。

羅明才說，他先前已承諾，股市每上萬點，就會請吃雞排，財委會都吃過他請的雞排，也喝過珍奶，今日再增加金元寶，就是希望台灣人民面對未來經濟「可以天天吃到飽！」

證交所董事長林修銘在備詢時也表示，希望當沖降稅可以常態化，他強調，因為「量」是資本市場非常重要的活水，希望不只市值，包括流動量也能和國際一樣重要。林修銘也表示他對關稅談判結果未來對股市的助益很有信心，已從很多數字看得到台股的動能，

羅明才說，這次股市上3萬點，也有人沒跟好（指來不及上車或買的股都沒漲），並且詢問央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆認為未來股市會否再漲？楊金龍答詢時指出，未來股市亮點仍在科技股，但這次台美關稅談判結果，對傳統產業仍有利多，相信傳產股會開始有好表現。羅明才還誇彭金隆「命很好」，以前股市不漲就是不漲，彭上任之後台股拚命漲。

羅明才也問林修銘，昨天101創紀錄的攀高峰很熱鬧，台股是否能再創高峰？林修銘表示，台灣股市表現已充分顯示台灣在世界的地位，外資持股比重也到48%，台灣的競爭力在短期是無法取代的，資本市場動能也比以前更好；至於開戶數，林修銘說，倘若未歸戶計算，現在總開戶數有1300萬、1400萬戶，希望能做大台灣交易市場。對於未來證交所是否也能成為比特幣交易所？林修銘表示，交易所對各種交易所未來發展都在研議，因此，包括比特幣制度端、交易端、發行端都在密切注意。