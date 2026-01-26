台股還能漲嗎？央行點名科技股續亮 金管會喊看基本面

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台股衝上三萬點，立委羅明才請吃雞排、喝珍奶，並與各部會首長拍照。圖右到左，是金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲、央行總裁楊金龍、立委羅明才、立委林思銘、立委李彥秀、立委陳菁徽與李坤城。黃于庭／攝影
立委羅明才關切新一年台股是否續有亮點，央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆兩大財金首長指出，台股後市仍將回歸產業競爭力與基本面表現，楊金龍認為，科技股續為核心動能，關稅談判也是傳產修復的重要助力。

台股26日開盤續漲，多頭續攻將早盤台股指數拉高逾200點，一度盤中最高達32,196.75點。目前12點約落在32,119點左右。

楊金龍指出，今年台股亮點仍在科技股，並認為台美經貿關稅談判對傳統產業具利多效果。傳產過去一年表現相對低迷，但在外部環境改善下，後續有機會逐步回溫。

彭金隆則強調，金管會不對市場走勢做預測，金管會角色在於維持市場秩序、資訊充分揭露與公平交易。他指出，資本市場是經濟的櫥窗，最終仍會反映台灣整體基本面，並期待台灣經濟持續向上發展。

林修銘表示，資本市場已充分展現台灣產業在全球的競爭地位，外資持股比重接近48%，顯示國際資金對台灣市場仍具信心。

他指出，從產業競爭力來看，短期內難以被取代，近期市場動能也較過去更加強勁。

針對關稅談判對上市櫃公司的影響，林修銘表示，我們對談判結果抱持信心，並指出近期台股表現與相關數據，已反映市場給予一定程度的肯定。

