快訊

北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

關不住！昇達科再搭火箭登上漲停

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
昇達科再登上漲停。圖／手機截圖
昇達科再登上漲停。圖／手機截圖

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）近期進入處置，但受惠低軌衛星訂單旺到爆！外資及本土法人同聲調高目標價，美系外資喊上1,333元，推升昇達科無畏處置，股價再度登上漲停來到1,185元。

昇達科看好2026年低軌衛星在手訂單已達18億元，將在6月底前出貨完畢，全年來自低軌衛星營收占比將提升至80%。

美系外資看好，昇達科是低軌衛星星鏈網路基礎建設的重要受惠者，客戶包含全球主要低軌衛星營運商，在天線系統中提供關鍵元件。

外資認為，昇達科兩大客戶持續加速發射衛星，且單顆衛星搭載通訊元件持續提升，昇達科對客戶提供元件從原本8顆提升到30顆，應用也從地面站，擴大到衛星對衛星以及衛星直連手機等應用，推升關鍵元件價值。

外資看好，昇達科低軌衛星占比將從今年79%提升到2028年的90%，毛利率從2025年的51.1%，提升至2028年的69.2%，投資評等維持「買進」，目標價從原本922元，上調至1,333元。

本土法人也看好，昇達科來自低軌衛星客戶訂單快速成長，微波產品則搭上印度需求回溫，射頻天線業務穩定成長，並持續在越南及台灣擴充產能，以因應未來三年營收成長需求，今年第1季營收續創新高，營運動能明確，且產業地位難以替代，2026年營收可望達46億元，每股純益可望達19元，維持「增加持股」評等，目標價提升為1,100元。

日前昇達科已經公布自結財報，2025年第4季低軌衛星貢獻營收季增120%，毛利率拉高到59%，每股純益3.23元，創歷史新高，累計2025年每股純益7.83元。昇達科昨日也應主管機關要求公布自結獲利，2025年12月稅後純益0.82元，年增57%，每股純益1.24元。

昇達科 低軌衛星 營收

延伸閱讀

事欣科大咬 SpaceX 商機 衛星通訊業務表現強勁

中華電揪伴蓋衛星地面站

昇達科第四季營收創高 全年EPS達7.83元

佐茂 打入美系低軌衛星鏈

相關新聞

川普雜音沒人理？台股盤中再刷紀錄 法人點名「新AI」成獲利機會

美股強勁走勢激勵，台股多頭氛圍延續，26日台股開盤延續堅挺走勢，早盤即開高站上32,000點，截至上午10點整，盤中於3...

台股早盤漲逾200點站上32,100點再創新高 台積電勁揚15元衝上1,785元

台股26日開盤指數上漲41.05點，開盤指數為32,002.56點；多頭續攻將早盤指數拉高逾200點至32,184點再創...

費半下挫台積電ADR上揚 法人：台股「做夢的本夢比很高」

台股上週五再創新高，美股主要指數互有漲跌，費城半導體指數下挫，但台積電ADR上揚2.29%。法人認為，除關注美國科技股財...

美高科技股超級財報周…台股衝32K 內外有底氣

美高科技股超級財報周本周登場，國際大行陸續上調相關企業獲利預期，加上台股半導體等族群法說會持續上場，在「內外兼修」下，法...

台股變因 法人賣、散戶買…籌碼面浮現不安定因素

台股蓄勢挑戰32,000點大關，即便上市櫃企業基本面持續看俏，惟籌碼面出現隱憂，尤其外資、投信等國內外主要買盤今年初以來...

陳正偉專欄／大盤長線偏多 短線嚴控風險

2026年開年來，全球資本市場在「川普新經濟學」與「AI實質需求」雙引擎帶動下，風險偏好回升。台股受台積電法說釋出優於預...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。