川普雜音沒人理？台股盤中再刷紀錄 法人點名「新AI」成獲利機會

美股強勁走勢激勵，台股多頭氛圍延續，26日台股開盤延續堅挺走勢，早盤即開高站上32,000點，截至上午10點整，盤中於32,184點創高後獲利了結賣壓浮現，目前再度刷新紀錄。

針對近期台股盤勢，受到美國總統川普近日宣布緩解對歐洲國家加徵關稅威脅挹注，在政策髮夾彎的情況下，美股連續走強，進而提振台股信心。

在「新AI主題」部分，安聯投信台股團隊表示，這類族群包括記憶體等相關題材，在供不應求狀況持續延燒下，有利支撐漲價趨勢延續；值得留意的是，這類題材不同於以往，這波趨勢應該是屬於比較長的周期。

此外，由於市場資金不僅青睞風險資產，也有流向黃金、白銀等其他主題，快速尋找其他投資機會，整體上亦有利於市場的穩健發展。

在AI相關主題帶動下，有賴重要法說會加持，產業能見度提高下，台股再度挑戰新高且交投放大，不過在盤面上，則是出現新AI主題和原有AI主題走勢不同調的兩樣情現象。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠補充，過去一年儘管政治不確定性升高，但聯準會與國際貨幣基金（IMF）、世界銀行等機構持續上修美國經濟成長預測，其核心動能就是來自於AI帶動的結構性資本支出循環，代表AI投資已不僅是科技題材，更是實質GDP的推動力。近期台積電宣布2026年資本支出，大幅超出市場預期，更凸顯AI需求的扎實和未來性。

在地緣政治部分，安聯投信台股團隊表示，包括美國總統川普的政策走向、期中選舉以及聯準會主席新人選等，仍是牽動市場氛圍的關鍵因素；不過目前來看，市場對於這類政策相關干擾的雜音也有開始逐步習慣的跡象。

在投資機會上，部分供給有限的零組件將是晶片能否準時量產的戰略物資，可專注關鍵零組件龍頭為主要布局方向。短期雖可能因股價漲多而出現較大震盪，但明辨個股中長期競爭力將提供逢低買進機會。

傳產方面，關稅問題可望趨緩，有利稍早流失訂單回流跟評價面回升。留意之前被錯殺且有基本面支撐的標的、不追高等，仍是現階段較佳應對策略。