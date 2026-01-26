美元指數失守98關卡、日圓升破155 新台幣早盤勁揚1.68角

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

美元指數周一跌破98關卡，回落至97字頭；日圓兌美元則快速反彈，升破155元關卡，新台幣兌美元匯率26日也明顯走升，早盤一度勁揚超過1.6角，觸及至31.41元，創下近三周新高。

立法院財政委員會26日邀集中央銀行總裁楊金龍就「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」進行專題報告。針對台美關稅貿易協議內容對新台幣匯率的影響，央行說明，由於要求台灣對美直接投資2,500億美元，或將提高國內廠商對美元的需求，但對新台幣匯率的影響，仍在可控制的範圍內。

新台幣兌美元匯率26日以31.5元開盤，升7.8分，早盤隨後升勢擴大，一度勁揚超過1.6角，達到31.41元。

回顧新台幣近日走勢，新台幣兌美元在上周五（23日）收在31.578元，隨著美元指數跌落至97字頭、日圓兌美元快速升破155關卡，加上台股26日早盤延續攻勢，上漲超過百點，在亞洲主要股市表現當中相對亮眼，新台幣兌美元周一也快速升破31.5關卡。

台幣匯率 日圓

