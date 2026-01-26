台股早盤漲逾200點站上32,100點再創新高 台積電勁揚15元衝上1,785元

台股26日開盤指數上漲41.05點，開盤指數為32,002.56點；多頭續攻將早盤指數拉高逾200點至32,184點再創新高。台積電（2330）開盤價1,765，下跌5元，早盤開低走高，盤中觸及1,785元，刷新歷史高。

群益投顧表示，觀察美股見到從科技巨頭的估值承壓，逐漸影響強勢半島體股基期壓力升高。相關結構將漸影響買盤積極作價的台股盤勢攻擊力度，具備風險趨避概念題材股為主軸,擇強短線應對。

操作題材可留意：工具機相關機器人概念股─輝達執行⻑黃仁勳與特斯拉執行⻑馬斯克在世界經濟論壇上齊唱旺機器人願景，上周五台股機器人概念股以連結關稅受惠概念的工具機相關個股相對強勢，研判農曆春節後，台灣國際工具機展聚焦人工智慧(AI)、智慧製造,形成加分挹注。

上周五（23日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,098.71點，下跌285.3點、跌幅0.58%；S&P500指數上漲0.03%；那斯達克指數上漲0.28%；費半指數下跌1.21%。台積電ADR漲2.29%。

投資人重新聚焦企業財報，以及聯準會（Fed）決策和主席繼任人選。費城半導體指數跌1.2%，受英特爾（Intel）崩跌17%所拖累。超微（AMD）大漲2.4%，輝達和台積電ADR也分別上漲1.5%和2.3%，據傳大陸官方將開放國內業者採購輝達H200晶片。

三大法人上周五集中市場合計買超270.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超232億元，投信賣超8.3億元，自營商（自行買賣）買超16.8億元，自營商（避險）買超29.9億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,150口至2,249口，其中，外資淨空單減少1,627口至22,666口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加749口至681口。

選擇權未平倉量部分，01月F4大量區買權OI落在32,400點，賣權最大OI落在31,900點 ; 月買權最大OI落在33,500 點，月賣權最大OI落在31,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.41上升至1.86。VIX指數下降0.59至20.57。外資台指期買權淨金額1.69億元 ; 賣權淨金額0.34億元。整體選擇權籌碼面偏多。