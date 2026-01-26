SCFI 再走跌 法人對海運股評價維持中立

SCFI指數在上周收盤時，為1,457.86點，較前一周下跌7.2%，其中，美東線周跌8.5%，美西線周跌5%，歐洲線則下跌4.7%；法人機構表示，農曆年前需求小旺季的漲價力道略顯疲弱，對海運股後市暫維持中立評價。

分析師表示，SCFI指數近期連三周走跌，農曆年前需求小旺季的漲價力道略顯疲弱，且隨農曆春節過後進入需求空窗期，運價走勢仍是易跌難漲。

此外，隨達飛及馬士基等大型航商陸續嘗試少數航線復航紅海，2026年貨櫃航商復航紅海機率將大幅提高，由於繞道航行約去化市場5%~7%的運力，因此，復航紅海後，市場船舶周轉率的提升將對運價帶來走跌壓力，其中又以歐洲線首當其衝。