費半下挫台積電ADR上揚 法人：台股「做夢的本夢比很高」

中央社／ 台北26日電
台股上週五再創新高。中央社
台股上週五再創新高，美股主要指數互有漲跌，費城半導體指數下挫，但台積電ADR上揚2.29%。法人認為，除關注美國科技股財報、聯準會利率會議及經濟數據，台股不斷創高過程中，仍應留意漲多個股修正。

美國聯準會預計在1月27至28日召開利率會議，對利率及後續經濟展望都是觀察重點，美國科技股將陸續公布財報，包括蘋果、微軟、特斯拉、Meta等也是市場焦點。

美國總統川普就格陵蘭發表和解性言論後，又對伊朗問題示警，在避險需求升高下金銀價格創高，美國股市23日互有漲跌。道瓊工業指數終場下跌285.30點，或0.58%，收在49098.71點；標準普爾500指數上漲2.26點，或0.03%，收在6915.61點；以科技股為主的那斯達克指數上漲65.23點，或0.28%，收在23501.25點；費城半導體指數下跌97.247點，或1.21%，收在7957.926點。

台股23日再創高，早盤首次攻上32000點，創歷史新高32042.44點，攻高後獲利了結賣壓出籠，漲幅收斂一度翻黑，上下波動近350點。終場加權指數上漲215.43點，收31961.51點，創收盤新高。台股上週上漲552.81點或1.76%，週線連5紅。

宏遠投顧表示，台股指數不斷創高點之際，先觀察台積電、股價基期及本益比低的電子、傳產、金融股，若大漲推高指數後，須提防股價飆漲的高本益比中小型股回跌。現階段台股「做夢的本夢比很高」，須提防夢醒時分破滅；「半醒及趴在地上睡」的股票等春暖花開、否極泰來。

