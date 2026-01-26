台股變因 法人賣、散戶買…籌碼面浮現不安定因素

台股蓄勢挑戰32,000點大關，即便上市櫃企業基本面持續看俏，惟籌碼面出現隱憂，尤其外資、投信等國內外主要買盤今年初以來合計賣超逾1,100億元之際，反映散戶動向的融資餘額卻大增逾300億元，形成「法人賣、散戶買」的狀況，導致籌碼面不安定因素增高。

根據統計，今年初以來，外資在委內瑞拉、格陵蘭等地緣政治風險背景下，累計賣超87.11億元，投信更大舉賣超1,017.26億元，若再加上八大公股行庫賣超的175.5億元在內，台股三大資金動能不但沒加碼，還合計賣超1,279.87億元。

儘管主要法人持續賣超，台股卻一路過關斬將，指數在年初站穩30,000點整數大關後，上周盤中一度再寫32,042點歷史新高，當中不乏來自散戶買盤的支撐。

統計台股今年以來勁揚10.3%，融資則大增326.6億元，增幅9.5%，接近指數上漲幅度，整體盤面呈現「法人賣、散戶買」的現象，法人憂心，這意味籌碼面的不安定訊號正在上升。

統計今年以來，散戶主要買超、但法人不斷倒貨的前20大個股，包括友達（2409）、旺宏（2337）、康舒（6282）、英業達（2356）、華新（1605）、東元（1504）、穩懋（3105）、力積電、南茂（8150）、緯創（3231）、康和證（6016）、彩晶（6116）、菱生（2369）、精材（3374）、飛宏（2457）、長科*（6548）、合晶（6182）、晶豪科（3006）、協易機（4533）等。

業界指出，盤面除了散戶，還有來自壽險業去年11月開始因IFRS等會計新制賣超、自今年開始回補買盤，若當融資增長速度超過大盤漲幅、而外資、投信等法人持續在場邊觀望時，台股恐出現技術性拉回的隱憂。

指數節節上漲之後，各行各業都在討論股市行情，不少企業營運表現明明與AI無關，卻也要硬扯與AI攀親帶故，宛若過往指數修正前場景再現，法人解讀市場恐有過熱跡象，不得不慎。

不過，也有法人機構認為，在Meta、微軟等主要雲端服務供應商（CSP）今年持續增加資本支出，金額逾4,000億美元中，包括台積電、伺服器等AI供應鏈全年業績展望正向，若股市短線因籌碼面而拉回，中長線後市仍屬健康整理。