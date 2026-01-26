美高科技股超級財報周…台股衝32K 內外有底氣

美高科技股超級財報周本周登場，國際大行陸續上調相關企業獲利預期，加上台股半導體等族群法說會持續上場，在「內外兼修」下，法人看好將是台股本周攻上32,000點大關最硬底氣。

包括IBM、微軟等美國高科技重量級企業財報自本周開始密集公布，雖受關稅等負面衝擊，但國際大行將去年第4季美股企業獲利成長目標上修至8.8%，較1月上旬的8.4%、去年12月上旬的7.9%，呈持續上修趨勢，且是自去年9月以來最大成長預期。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠等專家表示，在勞動市場減緩、民間消費增長幅度放慢中，預期聯準會態度將轉鴿，若未來持續降息，有利降低企業成本，加上美國期中選舉期間，川普政府有可能做多，均有利美國企業獲利增長，預期今年美股每季企業獲利都有望年成長二位數。

美國高科技股超級財報周將自本周登場，包括28日艾司摩爾、微軟，29日蘋果，2月3日超微，4日Google，5日高通，6日亞馬遜，25日輝達等。

這些高科技巨擘上一季財報、本季展望、未來資本支出等，將是台股AI供應鏈多空焦點，只要本季展望正向、資本支出持續成長，在這些個股股價未出現利多不漲的現象前，台股後市仍無虞，穩步趨堅的格局將延續。

台新投顧總經理江浩農、統一投顧董事長黎方國表示，除外有美科技股超級報周加持，在台股本身條件上，本周將有十家上市櫃公司法說會持續登場，主要族群集中在記憶體、半導體等盤面焦點族群上。