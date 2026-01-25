元大證券推2026全民投資慶 啟動台美雙引擎

2025年底至2026年初，台美股買氣同步升溫，台積電（2330）與費半指數領漲、ETF受益人數續創高，在熱度與資金共振下，投資人紛紛加緊佈局，把握農曆年前的紅包行情。

元大證券自2026年1月1日至3月31日推出「台美股 全民投資慶」，祭出關島雙人來回機票及住宿券、全台五星飯店住宿券，以及Gemini AI智慧手錶等總價值逾60萬元豪禮。活動期間每天交易(含定期定額)即可累積抽獎次數，交易標的包含台股個股、台股ETF、美股個股、美股ETF，滿足投資人從存ETF到個股交易、從台股錢進美股市場的多元資產配置需求；除此之外，即日起至2026年12月31日，投資人還可享有美股交易免低消的手續費優惠，新開戶最高再領新臺幣1,688元台股電子交易手續費抵用金。

元大證券「台美股 全民投資慶」三大活動主軸：

1.新舊戶每天交易 累積豪禮抽獎機會

適合追行情、重視市場節奏的投資人，只要每天交易(含定期定額)台股或美股即可累積抽獎機會，每日最多可獲得二次抽獎機會(台股、美股交易各一次)，活動期間最高可累計99次抽獎機會。

2.新開戶交易 領最高$1,288元抵用金

新開戶且首次交易(不含定期定額)台股或美股，即有機會領最高1,288元台股電子交易手續費抵用金。

3.首次定期定額 再領最高400元抵用金

首次台股定期定額成功買進三筆，可領取300元台股電子交易手續費抵用金；首次美股定期定額成功買進3筆，即可領取100元台股電子交易手續費抵用金。

元大證券的「投資先生」APP同步推出業界獨創的「存股獎勵」專區，整合台美股交易筆數、報酬率、總損益、抽獎進度與抵用金狀態，並提供台股ETF定期定額報酬試算，協助投資人更有效率掌握投資進度。