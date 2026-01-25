一周盤前股市解析／電力能源、先進製程 聚光

快訊

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（23日）開盤上漲42點，終場以上下影線紅K，上漲215點、收在31,961點，其中，類股漲跌互見，聯發科漲停、日月光投控走高，雙雙改寫新高，台積電逼近天價，帶動類股收漲0.8%。

統一投顧協理陳晏平指出，美歐緊張關係緩解、美國去年第3季GDP優於預期、11月PCE符合市場預期、Fed本月利率決策會議將按兵不動下，台股指數重回5日線。

目前技術面維持強勢高檔震盪盤堅，但川普並未放棄對伊朗採取行動，仍須留意短期波動風險，欲規劃抱股過農曆年者，建議封關前五日低接布局

中長線布局，維持聚焦台積電及先進製程／封裝相關、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太軍工、材料升級或短缺概念、成衣製鞋等族群。

台新投顧協理范婉瑜認為，近期三大利多包括美歐貿易衝突降溫、台美協議、台積電（2330）法說會釋佳音持續發酵，漲價效應也使強勢族群維持輪漲型態，然經過格陵蘭事件後，指數有初步透露賣壓湧現的跡象，預計短線指數可維持高檔震盪，但留意可能修正的風險，看好電源供應器、PCB、被動元件、先進製程受惠等產業。

第一金投顧協理黃奕銓指出，在美歐緊張關係降溫後，目前上漲過程中不預設高點，持續看好台積電、AI強相關的記憶體、水冷、光通、CPO等族群，今年將陸續有亮麗表現，績優的強勢股拉回後可以伺機留意，布局新春紅包行情。

台積電 布局 台股指數

