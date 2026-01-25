美科技大咖財報 牽動台鏈

台股在頻創新高後，本周市場焦點將集中在美股重量級公司財報，相關台系供應鏈，包括台積電（2330）、鴻海、廣達、緯穎、緯創、台達電、精誠、和大、貿聯-KY、玉晶光、大立光等，均受到市場高度矚目。

法人指出，本周包括微軟、特斯拉、Meta、ASML、蘋果將公布最新財報。相較於科技大咖將再增加多少資本支出，投資人更關注AI投資後所帶來的現金收入，才能讓此波AI投資走入正向循環，供應鏈也才能雨露均霑。

法人預測，就目前的觀察，預期微軟雲端事業Azure將有不錯的成長，整體財報可望符合預期或略高於預期；Meta的廣告收入也不會令人失望。

而首次參與達沃斯論壇的特斯拉執行長馬斯克則一再強調，特斯拉的機器人將可執行更複雜的任務，當然市場仍關注當下營收貢獻主力的電動車銷售情形。

近期美股修正主要反映高估值修正和關稅政策引發的波動，市場將更加嚴格檢視財報結果是否符合或超越預期。上述將在本周公布財報公司的台系供應鏈，包括台積電、鴻海、廣達、緯穎、緯創、台達電、精誠、和大、貿聯-KY、玉晶光、大立光等。

法人預期主要雲端服務供應商（CSP）仍有機會再上調資本支出，不過認為，過去AI題材往往帶動科技族群同步上漲，但近來已可看出，AI相關企業連動性出現下降。