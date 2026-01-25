外資滙豐看ABF景氣循環持續、上漲動能仍在 大升台廠三雄目標價

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
載板2026年報價有望持續上漲，預估台廠三雄ABF、BT載板平均單價將增長23%、30%，滙豐看好欣興、景碩、南電。（本報系資料庫）
載板2026年報價有望持續上漲，預估台廠三雄ABF、BT載板平均單價將增長23%、30%，滙豐看好欣興、景碩、南電。（本報系資料庫）

外資滙豐於最新報告中出具，由於T-glass供應短缺以及強勁的AI記憶體需求，載板2026年報價有望持續上漲，預估台廠三雄ABF、BT載板平均單價將增長23%、30%，遠高於市場共識，並重申「買進」評等，展現對整體產業的樂觀預期。

滙豐在報告中大幅上調欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）等ABF三雄目標價，分別由271元上調至405元、198元上調至250元、338元上調至480元，調幅分別達49.4%、26.2%、42%。

滙豐指出，欣興與南電的去年12月獲利遠超預期，分別達到第4季預估值的59%與52%。其中主因獲利超預期主因於產品組合優化，高單價載板帶來的毛利加成高於預期。顯示雖市場情緒已轉向樂觀，但仍有持續上行的空間。

滙豐表示，上調欣興、景碩與南電去年第4季的預估毛利率至17.1%、23.7%、4.0%，明顯高於市場共識的15.7%、22.6%、12.1%。

滙豐提出四大因素，將支持後續ABF載板報價上漲動能持續。首先，AI需求持續，材料短缺與輝達（Nvidia）與Google的需求將是核心驅動力；其次，伺服器 CPU需求復甦，受代理型AI應用驅動，2026年傳統伺服器出貨量預計年增15%-20%，與過去五年平均僅2%相比，有大幅成長。

第三，產品規格升級，目前為確保信號完整性，CPU載板層數隨世代增加，而高階產品對供應商而言具有更高的利潤加成；第四、日本大廠Resonac於今年1月宣布漲價，暗示整個載板供應鏈將進行更快、更高幅度的價格調整。

