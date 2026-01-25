台股元月利多不斷 個股獲利佳可提前布局

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股元月利多不斷，研究機構有調高個股獲利傾向，是股市上漲關鍵理由。圖／本報資料照片
台股繼續漲勢，上周漲552.81點、漲幅1.76%，收在31961.51點，高點衝破32000點，成交量單日已超過8900億，五日均量來到8257億。主要原因表面上是川普在格陵蘭問題軟化，市場不確定性降低。但實際上台股元月利多不斷，研究機構有調高個股獲利傾向，才是關鍵理由。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，受惠於AI科技權值股龍頭股法說釋出好消息，以及美台協議等利多輪番推升，台股開年以來大漲近3000點，不到一個月大漲超過一成，伴隨量能同步放大，強勢族群輪漲，帶動多頭行情強勢上攻，馬年紅包行情暢旺。整體而言，2026開年以來的這波多頭走勢未見轉折跡象，惟須留意隨融資餘額創新高且短線大漲後，加權指數短線可能出現高檔震盪，下檔支撐觀察10日均線。

永豐投顧表示，上周國際股市裡台股算相當強勢，因基於元月以來的基本面訊息，市場調高股市獲利，而台股2026年目標也隨之上移。預期台股年度獲利可望年增兩成以上，因此投資人有加碼股市投資的需求。不過，熱門股有移轉跡象，近期熱門股有向老AI移動現象，建議提前布局。本周指數區間看30500點至32300點。

至於觀察重點，郭明玉認為，下周全球將持續聚焦FOMC利率決策會議以及美國超級財報周，目前市場預期利率將維持不變，另外，重量級科技龍頭包括艾司摩爾、IBM、微軟、Meta、特斯拉、蘋果等也將陸續公布財報，屆時除了財報數據外，這些龍頭公司的市場展望也將成為產業前景的重要風向球，持續牽動台廠供應鏈投資情緒與股價表現。

