美股互有漲跌 科技財報與FOMC將成台股走勢關鍵

美國總統川普就格陵蘭發表和解性言論後，又對伊朗問題示警，在避險需求升高下金銀價格創高，美國股市23日互有漲跌；同時，美國晶片大廠英特爾股價大跌17%，台積電ADR漲2.29%。

投顧表示，本周將迎接科技財報周，包括Meta、微軟、特斯拉、蘋果（Apple）；而投資人也緊盯本周FOMC（聯邦公開市場委員會）利率決議，相關訊息將成為觀察台股後續走勢的重要因素。

道瓊工業指數終場下跌285.30點，或0.58%，收在49098.71點；標準普爾500指數上漲2.26點，或0.03%，收在6915.61點；以科技股為主的那斯達克指數上漲65.23點，或0.28%，收在23501.25點；費城半導體指數下跌97.247點，或1.21%，收在7957.926點。

台股23日表現，台股再創高放量震盪，早盤首次攻上32000點，觸歷史新高32042.44點，終場加權指數上漲215.43點，收31961.51點。

三大法人方面，合計買超271.49億元，其中自營商買超46.87億元，投信賣超7.46億元，外資及陸資買超232.08億元。根據統計，投信已連21個交易日賣超，累計超過1198億元，外資則是連2買。

美國晶片大廠英特爾因供應受限，無法滿足人工智慧（AI）數據中心晶片強勁需求，導致投資人對其轉型前景感到失望，股價23日大跌17%；英特爾（Intel）執行長陳立武22日對去年第4季業績無法滿足市場需求感到失望，認為需要時間與解決方案。

資深證券分析師簡伯儀表示，台股周線持續改寫波段新高，大盤在半導體以及AI的族群上漲帶動下，股價持續走強，周K線延續寫下多周收紅，周量也是最大量，預期在美國財報加持下，台股仍有持續走強機會，5日線未跌破前，短線仍屬相對強勢格局。