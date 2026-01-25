投信換股操作 搶賺紅包…南亞科、欣興等有望助攻蛇年亮麗封關

台股元月來頻創新高，投信法人迄今卻已連續賣超21個交易日，據悉，投信並非看壞台股，而是積極換股，留意投信這段期間逆勢買超的台積電、南亞科（2408）、南電、欣興及長榮航太等16檔，有望成為蛇年封關前多頭指標。

投信自去年12月24日以來連日賣超，富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利及統一投顧總經理廖婉婷都認為，今年台股仍延續多頭走勢，投信賣超除來自部分投資人逢高贖回基金造成外，AI主流股籌碼略呈凌亂也讓法人不急於強攻，選擇重新擇股卡位。

台股上市櫃公司去年獲利豐碩，投信轉進去年營收累積年增雙位數以上且後市看好個股，包括南亞科、大成鋼、長科*、南電、旺宏、欣興、景碩、元太、廣明、華碩、台積電、技嘉、長榮航太、富喬、尖點及台半。

陳奕光及廖婉婷指出，台股處在歷史高點，又接近農曆年封關，丙種資金將進行結帳，盤勢波動可能擴大，如遇拉回幅度較大時，可視為逢低布局時機。看好族群包括去年營收成長幅度大者有望受公布財務年報數據激勵者，且以跟AI有關、軍工有關個股今年成長空間大。

記憶體產業進入超級循環帶動族群股價狂飆，投信大買南亞科，南亞科股價一路走揚且創新高，漲勢未見停歇。

載板三雄的欣興、景碩及南電也因產業基本面轉旺而持續走揚，廖婉婷認為，該產業景氣仍處在上升中。

AI從伺服器族群外溢的效應，除可見於記憶體、載板外，導線架的長科*在多頭買盤推動下，股價也一路創高。

長榮航太承攬政府標案也具發展軍工實力，在國防預算大幅擴增下，業績有較大想像成長空間。

廖婉婷指出，軍工股受惠國際地緣風險升溫，各國政府紛紛擴大軍備，未來業績成長可期。

陳奕光表示，農曆封關前，在台積電護持下，台股可望維繫在高檔，如遇突發事件拉回，應該是逢低加碼抱股過年好時機。