富邦金董座蔡明興：台股看漲 量先價行

富邦金（2881）董事長蔡明興昨（24）日表示，過去一年「驚濤駭浪」，台灣經濟的好消息就是由AI外銷帶動，如何提升內需是個問題，預期今年經濟成長率有4%以上；在高超額儲蓄及資金由房市轉向股市，台股量先價行，後市可期。

富邦集團昨日舉辦謝年會，蔡明興致詞時表示，雖然去年市場詭譎多變，每項因素對金融業都是巨大挑戰，但富邦金2025年再次繳出亮眼成績，以稅後淨利1,208.5億元，EPS 8.36元，穩居2025年台灣金控業獲利雙冠王，並連續17年蟬聯金控業每股獲利王。

富邦金旗下子公司，包括台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券全年獲利皆創下歷史新高，富邦人壽亦維持業界第一，富邦投信資產管理規模突破兆元，各子公司營運成果亮眼。

蔡明興表示，今年經濟成長率可能不若去年達到7%至8%，但預估應有4%以上；至於今年富邦金年終獎金大部分人都會比去年好，每年富邦金也都有加薪，今年加薪幅度4月月決定，加薪幅度會綜合考量。

對於今年台股看法，蔡明興表示，受到AI需求強勁帶動族群輪動，「雞犬升天」氛圍擴散至中低階供應鏈；預期今年股市溫和上漲。

從台股成交結構面來看，目前由內資主導、台股上市櫃日成交量擴大已達上兆元，台灣超額儲蓄高（2025年預估5.42兆元、今年約5.8～6兆元），由於房市受貸款限制影響，資金轉向股市，進而推升台股成交量。在量先價行基礎下，預期台股後市仍可期。

看好類股方面，蔡明興建議關注低基期且有題材（如產能不足、有漲價）標的，以及落後補漲股，例如富邦金就屬於落後補漲股，避免追漲已翻數倍股票只能吃「魚尾」的個股。

至於房市展望，蔡明興表示，房市成交低迷，主因貸款成數偏低及受「土方之亂」影響。 建築施工與汙泥處理瓶頸衝擊建商營運，以致交屋恐將延遲。

在今年富邦壽險產品策略方面，蔡明興表示，在新制度框架下，分紅保單CSM累積不會比較少，目前客戶結構七成以上為分紅保單，分紅保單銷售非常好將持續推動，若投資操作良好，客戶報酬可較高。