存股族快看 月存1萬有機會實現資產翻倍夢

近期台股行情猶如雲霄飛車，國泰投信指出，定期定額始終是散戶應對震盪的最佳理財心法，以國泰台灣高股息基金不配息A級別為例，其五年定期定額報酬率高達118.23%，若投資人自2020年底持續布局至2025年（2020/12/31-2025/12/31），每月在月底投入1萬元，累計60萬元本金將成長至1,309,380元，實質獲利達709,380元。歷史數據證明，主動型基金的選股優勢結合定期定額的成本平滑效果，結合紀律投資，不僅能穿越牛熊市，更能有機會真正實現資產翻倍的理財目標。

國泰台灣高股息基金自2020年7月與人氣旺的國泰永續高股息（00878）同時成立以來，分別在主動型基金及被動型ETF市場並駕齊驅，積累大批忠實股民，其中國泰台灣高股息基金憑藉國泰投信專業團隊的主動操盤優勢，精準捕捉優質高息與AI成長的雙動能，帶動其不配息A級別的基金淨值從2020年7月10日成立時的10元，一路攀升至2026年1月22日的47.84元，是追求資本利得與產業紅利投資人熱門標的。

根據投信投顧公會統計，截至2025年12月，國泰投信總資產管理規模達新台幣2.4兆元，擁有逾313萬基金受益人，旗下基金規模位居全台第二大，其中國泰台灣高股息基金規模即超過新台幣250億元，基金連續2024、2025兩年榮獲傑出基金金鑽獎，基金實力備受專業機構肯定。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，不論是選擇共同基金或被動式ETF，投資核心皆應回歸「安心布局、分散風險」以及「追求資產長線增值」。儘管2025年台股漲勢驚人，並在2026年正式昂首跨越3萬點大關，但觀察市場結構可以發現，漲勢高度集中於特定科技龍頭與AI供應鏈，在這種結構性失衡的行情中，投資難度大幅增加，僅靠大盤指數難以全面捕捉超額報酬，這也正是專業團隊發揮主動選股優勢的最佳時機，投資人無須擔心面臨「選股怕追高、不選怕落後」的兩難，透過主動型基金專業團隊的深度研究，能更精準挑選出具超額報酬潛力的標的。此外，比起個人操作易受情緒干擾且研究資源有限，基金因分散布局較能有效對抗個股波動，透過一籃子掌握優質息收與成長動能，是高位階行情中更省心、高效的投資首選。