快訊

新春必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」超吸睛

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

除濕機不光拿來吹乾衣服！業者建議「一擺放位置」去除家中潮濕黴菌

周線連五紅 安聯投信：留意被錯殺且有基本面支撐之標的

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股指數周線連五紅，盤面上出現新AI主題和原有AI主題走勢不同調的兩樣情現象。安聯投信台股團隊表示，部分供給有限的零組件將是晶片能否準時量產的戰略物資，可專注關鍵零組件龍頭為主要布局方向。短期雖可能因股價漲多而出現較大震盪，但明辨個股中長期競爭力將提供逢低買進機會。傳產方面，關稅問題可望趨緩，有利稍早流失訂單回流跟評價面回升。留意之前被錯殺且有基本面支撐標的、不追高等，仍是現階段較佳應對策略。

安聯投信台股團隊表示，其中，部分原有AI主題族群，近期走勢相對震盪，一來是畢竟已經累積兩年來漲幅，籌碼面需要時間整理；再者，這類族群部分也面臨二線廠相繼加入戰場的競爭局面，未來企業預估獲利與市場願意給予的評價面等也將面臨新的挑戰，走勢相對承壓。美股也有類似狀況。

在新AI主題部分，安聯投信台股團隊表示，這類族群包括記憶體等相關題材，在供不應求狀況持續延燒下，有利支撐漲價趨勢延續；值得留意的是，這類題材不同於以往，這波趨勢應該是屬於比較長的周期。此外，由於市場資金不僅青睞風險資產，也有流向黃金、白銀等其他主題，快速尋找其他投資機會，整體上亦有利於市場的穩健發展。

在地緣政治部分，安聯投信台股團隊表示，包括美國總統川普的政策走向、期中選舉及聯準會主席新人選等，仍是牽動市場氛圍的關鍵因素；不過目前來看，市場對於這類政策相關干擾的雜音也有開始逐步習慣的跡象。

台股指數 市場 AI

延伸閱讀

中間選民支持度最高 蘇巧慧：團隊受到肯定、會繼續努力

台股量能爆發 閃見32K…單周成交量史上最大

證券劃撥餘額站穩3.6兆 台股登高 內資扮推手

期貨交易量上看4億口

相關新聞

台股量能爆發 閃見32K…單周成交量史上最大

台股進入高檔震盪，昨（23）日一度突破「32K」，最高達32,042點，終場上漲215點，收31,961點，盤中、收盤雙...

信驊觸及9,175元天價

股王信驊日前獲外資看好股價將挑戰萬元，昨（23）日一度衝破9,000元關卡，盤中最高來到9,175元，創台股個股新天價，...

證券劃撥餘額站穩3.6兆 台股登高 內資扮推手

台股量增價揚，根據中央銀行公布去年12月金融情勢顯示，去年12月股票融資餘額4,570億元，攀2007年12月以來新高，...

信驊股價挑戰萬元 交易所研議縮小升降單位

權王台積電股價站穩千元，股王信驊昨（23）日股價一度衝破9,000元，市場對於縮小升降單位（Tick Size）呼聲再起...

就市論勢／AI鏈、軍工 布局優選

受惠AI科技權值龍頭股法說釋出好消息，及美台協議等利多輪番推升，台股開年以來大漲近3,000點，不到一個月大漲超過一成，伴隨量能放大，強勢族群輪漲，帶動多頭行情強勢上攻。

一周熱門零股／0050、群創 人氣強強滾

台股本周市場焦點在於格陵蘭爭議消長、以及將登場的美股超級財報周等多空因素，指數再創歷史新高，投資人藉零股進場卡位，其中以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。