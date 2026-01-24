快訊

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

信驊股價挑戰萬元 交易所研議縮小升降單位

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

權王台積電（2330）股價站穩千元，股王信驊昨（23）日股價一度衝破9,000元，市場對於縮小升降單位（Tick Size）呼聲再起。據了解，臺灣證券交易所、櫃買中心正研議調整千元股跳動間距，期交所更已備妥系統調整，就待證期局一聲令下，便可啟動。

據了解，千元股股價由現行「5元一跳」調整為「1元一跳」是由期貨業者先發動，並已在期貨公會理監事會議通過成案，向期交所建議。市場人士表示，原本期貨市場有機會領先現貨市場實施「1元一跳」，且最快6月啟動，但因證交所、櫃買中心已進入研議階段，預料期交所將待證期局定奪，是否與現貨市場同步施行。

支持縮小升降單位的證券圈人士表示，為解決「一跳萬金」問題，縮小升降單位具有必要性與優點。

市場 櫃買中心 期交所

相關新聞

台股量能爆發 閃見32K…單周成交量史上最大

台股進入高檔震盪，昨（23）日一度突破「32K」，最高達32,042點，終場上漲215點，收31,961點，盤中、收盤雙...

信驊觸及9,175元天價

股王信驊日前獲外資看好股價將挑戰萬元，昨（23）日一度衝破9,000元關卡，盤中最高來到9,175元，創台股個股新天價，...

證券劃撥餘額站穩3.6兆 台股登高 內資扮推手

台股量增價揚，根據中央銀行公布去年12月金融情勢顯示，去年12月股票融資餘額4,570億元，攀2007年12月以來新高，...

信驊股價挑戰萬元 交易所研議縮小升降單位

權王台積電股價站穩千元，股王信驊昨（23）日股價一度衝破9,000元，市場對於縮小升降單位（Tick Size）呼聲再起...

獨／信驊衝萬元！兩交易所研議縮小千金股升降單位 期貨可望率先實施

隨著台股股王信驊（5274）股價衝破9,000元正式挑戰萬元大關，以及權王台積電（2330）站穩千元後，每跳動一檔5元對...

台股上市市值飆104.18兆元 玻陶股狂漲逾17%攻頂

根據臺灣證券交易所統計，1月23日發行量加權股價指數收盤為31,961.51點，較上周(1月16日)的31,408.70...

