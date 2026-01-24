信驊股價挑戰萬元 交易所研議縮小升降單位

權王台積電（2330）股價站穩千元，股王信驊昨（23）日股價一度衝破9,000元，市場對於縮小升降單位（Tick Size）呼聲再起。據了解，臺灣證券交易所、櫃買中心正研議調整千元股跳動間距，期交所更已備妥系統調整，就待證期局一聲令下，便可啟動。

據了解，千元股股價由現行「5元一跳」調整為「1元一跳」是由期貨業者先發動，並已在期貨公會理監事會議通過成案，向期交所建議。市場人士表示，原本期貨市場有機會領先現貨市場實施「1元一跳」，且最快6月啟動，但因證交所、櫃買中心已進入研議階段，預料期交所將待證期局定奪，是否與現貨市場同步施行。

支持縮小升降單位的證券圈人士表示，為解決「一跳萬金」問題，縮小升降單位具有必要性與優點。