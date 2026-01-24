快訊

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

證券劃撥餘額站穩3.6兆 台股登高 內資扮推手

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台股量增價揚，根據中央銀行公布去年12月金融情勢顯示，去年12月股票融資餘額4,570億元，攀2007年12月以來新高，但外國人新台幣存款1,392億元，下探2003年8月以來新低；兩相比對，突顯近期台股持續走高，是來自國人投資信心堅定。

至於證券劃撥餘額達3兆6,852億元，單月增785億元，連續第六個月站穩3.6兆元。亦顯示外國人在台股獲利並領息匯出，但本國法人及自然人呈現對台股有信心並持續買進。

央行經研處副處長葉盛昨（23）日表示，分析去年12月台股結構，本國自然人交易占比53.4%，僑外法人占比33.5%，本土法人13%。資料顯示，本土法人和自然人操作積極，外資操作保守，去年外資全年在台股賣超5,995億元。

台股獲利 外資

相關新聞

台股量能爆發 閃見32K…單周成交量史上最大

台股進入高檔震盪，昨（23）日一度突破「32K」，最高達32,042點，終場上漲215點，收31,961點，盤中、收盤雙...

信驊觸及9,175元天價

股王信驊日前獲外資看好股價將挑戰萬元，昨（23）日一度衝破9,000元關卡，盤中最高來到9,175元，創台股個股新天價，...

信驊股價挑戰萬元 交易所研議縮小升降單位

權王台積電股價站穩千元，股王信驊昨（23）日股價一度衝破9,000元，市場對於縮小升降單位（Tick Size）呼聲再起...

就市論勢／AI鏈、軍工 布局優選

受惠AI科技權值龍頭股法說釋出好消息，及美台協議等利多輪番推升，台股開年以來大漲近3,000點，不到一個月大漲超過一成，伴隨量能放大，強勢族群輪漲，帶動多頭行情強勢上攻。

一周熱門零股／0050、群創 人氣強強滾

台股本周市場焦點在於格陵蘭爭議消長、以及將登場的美股超級財報周等多空因素，指數再創歷史新高，投資人藉零股進場卡位，其中以...

