證券劃撥餘額站穩3.6兆 台股登高 內資扮推手

台股量增價揚，根據中央銀行公布去年12月金融情勢顯示，去年12月股票融資餘額4,570億元，攀2007年12月以來新高，但外國人新台幣存款1,392億元，下探2003年8月以來新低；兩相比對，突顯近期台股持續走高，是來自國人投資信心堅定。

至於證券劃撥餘額達3兆6,852億元，單月增785億元，連續第六個月站穩3.6兆元。亦顯示外國人在台股獲利並領息匯出，但本國法人及自然人呈現對台股有信心並持續買進。

央行經研處副處長葉盛昨（23）日表示，分析去年12月台股結構，本國自然人交易占比53.4%，僑外法人占比33.5%，本土法人13%。資料顯示，本土法人和自然人操作積極，外資操作保守，去年外資全年在台股賣超5,995億元。