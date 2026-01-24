快訊

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

信驊觸及9,175元天價

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

股王信驊（5274）日前獲外資看好股價將挑戰萬元，昨（23）日一度衝破9,000元關卡，盤中最高來到9,175元，創台股個股新天價，終場收8,870元，上漲170元、漲幅1.95%，收盤創新高。

昨日共九檔千金股的股價刷新歷史紀錄，包括信驊、旺矽、聯發科、昇達科、台光電、台達電、穎崴、創意、鴻勁。

外資看好信驊受惠AI伺服器商機持續放大，今年營收有望挑戰百億大關，新一代伺服器遠端管理晶片（BMC）將切入輝達（NVIDIA）的Rubin Ultra平台，站穩AI伺服器關鍵晶片地位。

就產能與供應鏈面來看，法人觀察信驊正針對供應商海外廠區的E-glass進行認證，完成後可望大幅提升供應能力，因應BMC需求長期強勁的趨勢，對營運形成中長線支撐。

除AI伺服器外，一般型伺服器需求同樣成為信驊成長動能。

供應鏈指出，雲端服務供應商（CSP）對一般伺服器的需求強勁，因部分強化學習與輔助型AI任務從高階AI伺服器轉移至一般伺服器執行，以提升整體運算效率，加上CPU換機潮推升出貨動能；另一方面，AI應用帶動資料量爆發，推升儲存需求，為信驊創造另一項成長機會。

聯發科昨日股價也創歷史新高，受惠Google TPU題材發酵，ASIC業務展望轉趨樂觀，股價直攻漲停1,630元，上漲145元。法人看好Google將TPU由自用走向外銷，開始獲得多家AI客戶採用，聯發科在Efficiency版本TPU的後段設計角色吃重，未來v7e、v8e均有參與機會，預期聯發科2026年ASIC營收有望達成10億美元目標，2027年更具倍數成長潛力。

伺服器 AI 信驊

延伸閱讀

聯發科公告出脫樺漢1,800張、處分利益2億元 持股比重降至2.52%

「發哥」聯發科（2454）1630漲停創天價！Google TPU助攻…法人喊ASIC營收翻倍

信驊、智邦 瞄準120天

這家電子廠法人給出破萬目標價 上看10,500元

相關新聞

台股量能爆發 閃見32K…單周成交量史上最大

台股進入高檔震盪，昨（23）日一度突破「32K」，最高達32,042點，終場上漲215點，收31,961點，盤中、收盤雙...

信驊觸及9,175元天價

股王信驊日前獲外資看好股價將挑戰萬元，昨（23）日一度衝破9,000元關卡，盤中最高來到9,175元，創台股個股新天價，...

證券劃撥餘額站穩3.6兆 台股登高 內資扮推手

台股量增價揚，根據中央銀行公布去年12月金融情勢顯示，去年12月股票融資餘額4,570億元，攀2007年12月以來新高，...

信驊股價挑戰萬元 交易所研議縮小升降單位

權王台積電股價站穩千元，股王信驊昨（23）日股價一度衝破9,000元，市場對於縮小升降單位（Tick Size）呼聲再起...

就市論勢／AI鏈、軍工 布局優選

受惠AI科技權值龍頭股法說釋出好消息，及美台協議等利多輪番推升，台股開年以來大漲近3,000點，不到一個月大漲超過一成，伴隨量能放大，強勢族群輪漲，帶動多頭行情強勢上攻。

一周熱門零股／0050、群創 人氣強強滾

台股本周市場焦點在於格陵蘭爭議消長、以及將登場的美股超級財報周等多空因素，指數再創歷史新高，投資人藉零股進場卡位，其中以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。