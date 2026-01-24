信驊觸及9,175元天價

股王信驊（5274）日前獲外資看好股價將挑戰萬元，昨（23）日一度衝破9,000元關卡，盤中最高來到9,175元，創台股個股新天價，終場收8,870元，上漲170元、漲幅1.95%，收盤創新高。

昨日共九檔千金股的股價刷新歷史紀錄，包括信驊、旺矽、聯發科、昇達科、台光電、台達電、穎崴、創意、鴻勁。

外資看好信驊受惠AI伺服器商機持續放大，今年營收有望挑戰百億大關，新一代伺服器遠端管理晶片（BMC）將切入輝達（NVIDIA）的Rubin Ultra平台，站穩AI伺服器關鍵晶片地位。

就產能與供應鏈面來看，法人觀察信驊正針對供應商海外廠區的E-glass進行認證，完成後可望大幅提升供應能力，因應BMC需求長期強勁的趨勢，對營運形成中長線支撐。

除AI伺服器外，一般型伺服器需求同樣成為信驊成長動能。

供應鏈指出，雲端服務供應商（CSP）對一般伺服器的需求強勁，因部分強化學習與輔助型AI任務從高階AI伺服器轉移至一般伺服器執行，以提升整體運算效率，加上CPU換機潮推升出貨動能；另一方面，AI應用帶動資料量爆發，推升儲存需求，為信驊創造另一項成長機會。

聯發科昨日股價也創歷史新高，受惠Google TPU題材發酵，ASIC業務展望轉趨樂觀，股價直攻漲停1,630元，上漲145元。法人看好Google將TPU由自用走向外銷，開始獲得多家AI客戶採用，聯發科在Efficiency版本TPU的後段設計角色吃重，未來v7e、v8e均有參與機會，預期聯發科2026年ASIC營收有望達成10億美元目標，2027年更具倍數成長潛力。