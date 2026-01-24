台股量能爆發 閃見32K…單周成交量史上最大

台股進入高檔震盪，昨（23）日一度突破「32K」，最高達32,042點，終場上漲215點，收31,961點，盤中、收盤雙創新高，總市值也攀升至104兆元新高；千金股掀起「創高潮」，共九檔千金股在同一天刷新高價。

台股本周上漲552點，周線連五紅，單周成交金額達4.1兆元，創史上最大周成交量；元月以來已飆漲2,997點，一路從29K、30K、31K、32K過關斬將，下周將進入本月最後一周，有望挑戰最強元月行情。法人分析，今年以來單日成交金額常態量能，已經跨越7,000億元以上，中長線量能進入新的里程碑，行情欲小不易。

外資買賣超與台股走勢、台股23日新紀錄

綜合富邦投顧副總陶治瑋、中信投顧總經理陳豊丰看法，大盤沿五日線走升，持續挑戰高點，下周美國超級財報周，預期雲端服務業者（CSP）仍有機會提高資本支出，有利行情表現，但台股自去年12月中旬上漲以來，漲幅已逾4,000點，年線乖離率已達30%，相對偏高，需留意漲多正乖離過大引發獲利賣壓伺機而動，另一方面，也要留意市場已逐漸從無差別追逐GPU需求，轉為質疑高資本支出、低現金流的AI商業模式。

輝達執行長黃仁勳近日將再度抵台，帶動AI伺服器族群與機器人族群紛紛表態，包括和椿、全球傳動、羅昇等紛紛走揚，下周可望持續有所表現。

籌碼面上，外資昨天買超232億元，連二買，主要買超聯發科（2454）、欣興、聯電等；投信連21賣，昨天續賣超8.3億元，主要賣超聯發科、聯電、日月光投控、緯穎；自營商買超46.7億元。八大行庫逢高調節94.6億元。