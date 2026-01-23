獨／信驊衝萬元！兩交易所研議縮小千金股升降單位 期貨可望率先實施

隨著台股股王信驊（5274）股價衝破9,000元正式挑戰萬元大關，以及權王台積電（2330）站穩千元後，每跳動一檔5元對加權指數的波動影響劇烈，市場對於縮小升降單位（Tick Size）的呼聲再起。據了解，臺灣證券交易所、櫃買中心正在研議調整千元股跳動間距；而在制度轉型上，期貨市場可望「先發制人」。市場人士指出，臺灣期貨交易所資訊系統已率先完成修改，最快有望在今年6月切換系統時，領先現貨市場實施「1元一跳」，為高價股提供更精準的避險環境。

支持縮小升降單位的證券圈人士表示，為了解決「一跳萬金」問題，縮小升降單位具有必要性與優點，目前台股1,000元以上個股，每檔升降單位為5元。當股價位處千元甚至是萬元時，一檔的波動幅度對指數牽引極大，容易造成價格不連續。

因此，證交所、櫃買中心研議將跳動間距由5元縮小至1元的話，具有以下三大優點：一、促進成交量與流動性，較小的報價間距能縮減買賣價差，降低投資人的進出成本，進而提升高價股的交易熱度。

二、增加政府稅收與券商手續費：交易活絡後，隨之帶動的證交稅與券商佣金收入將同步成長；三、與國際接軌：全球主要股市在高價股的報價多趨於細緻化，縮小Tick Size有助於提升台股的定價效率，減少閃崩或暴漲的劇烈波動。

不過，過去券商公會針對該議題曾經討論過，而當時出現「反對聲音」主要認為，儘管制度優化具備誘因，但考量到大客戶利益、系統修改繁複與成本等，因此踩煞車，證交所、櫃買中心雖有討論，目前尚無正式推進的時間表。

過去持反對意見券商代表的主要疑慮包括三點：一、對大客戶（大戶/法人）不利。在現行5元一跳的機制下，大戶若能率先在特定價位「排隊」，能產生較強的支撐或壓力力道，具備造市優勢；若改為1元一跳，排隊優勢被稀釋，且單筆交易對股價的控制力會減弱。

二、獲利模式受衝擊：部分依賴較大價差進行套利的交易者，將面臨獲利空間壓縮。三、系統更新成本：中小型券商對全面修改交易與結算系統仍有成本壓力，市場共識仍待進一步整合。

對比現貨市場仍需時間凝聚共識，期貨市場在制度改革上可望「超車現貨」。市場人士指出，相較於現貨市場的審慎，期貨市場進度顯著超前。據了解，期貨公會去年已整合業內意見並提出修改建議，且期交所資訊系統也已率先修改完成「1元一跳」功能，而系統先行的好處在於「先做好準備」能更從容。

目前正等待各期貨商逐一完成系統對接，接續將正式送件主管機關修訂相關法規。由於期交所通常於每年6月、12月進行系統大規模切換，若市場共識與測試順利，最快今年上半年有機會見到期貨制度先行改革，讓高價股個股期貨率先進入1元跳動新時代。

回溯過去，台灣期貨市場也有多次領先現貨實施新制度的經驗，憑藉其高效率與靈活性推展如：夜盤交易機制、個股期貨與微型契約、動態價格穩定機制、當沖與避險配套等制度。