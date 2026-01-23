興櫃一周回顧／昕力資大漲178% 稱冠

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

興櫃股表現持續活潑，觀察近一周362家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均上漲1.9%，上漲家數多於下跌家數，其中昕力資*（7781）翻倍，周漲幅高達178%，成為興櫃漲幅王。

本周漲幅前十強依序為資訊軟體研發股昕力資*的178.2%、AI股聖育64.7%、保健食品股火星生技*的45.2%、再生能源供應鏈安葆38.6%、電池供應鏈佐茂35.08%、散熱股元鈦科24.8%、半導體耗材股頌勝科技23.8%、半導體供應鏈碩正科技22.5%、半導體自動化設備股創新服務20.3%、高階自動光學檢量測設備股倍利科18.3%。

台股量能爆發 閃見32K…單周成交量史上最大

台股進入高檔震盪，昨（23）日一度突破「32K」，最高達32,042點，終場上漲215點，收31,961點，盤中、收盤雙...

信驊觸及9,175元天價

股王信驊日前獲外資看好股價將挑戰萬元，昨（23）日一度衝破9,000元關卡，盤中最高來到9,175元，創台股個股新天價，...

證券劃撥餘額站穩3.6兆 台股登高 內資扮推手

台股量增價揚，根據中央銀行公布去年12月金融情勢顯示，去年12月股票融資餘額4,570億元，攀2007年12月以來新高，...

信驊股價挑戰萬元 交易所研議縮小升降單位

權王台積電股價站穩千元，股王信驊昨（23）日股價一度衝破9,000元，市場對於縮小升降單位（Tick Size）呼聲再起...

就市論勢／AI鏈、軍工 布局優選

受惠AI科技權值龍頭股法說釋出好消息，及美台協議等利多輪番推升，台股開年以來大漲近3,000點，不到一個月大漲超過一成，伴隨量能放大，強勢族群輪漲，帶動多頭行情強勢上攻。

一周熱門零股／0050、群創 人氣強強滾

台股本周市場焦點在於格陵蘭爭議消長、以及將登場的美股超級財報周等多空因素，指數再創歷史新高，投資人藉零股進場卡位，其中以...

