興櫃一周回顧／昕力資大漲178% 稱冠
興櫃股表現持續活潑，觀察近一周362家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均上漲1.9%，上漲家數多於下跌家數，其中昕力資*（7781）翻倍，周漲幅高達178%，成為興櫃漲幅王。
本周漲幅前十強依序為資訊軟體研發股昕力資*的178.2%、AI股聖育64.7%、保健食品股火星生技*的45.2%、再生能源供應鏈安葆38.6%、電池供應鏈佐茂35.08%、散熱股元鈦科24.8%、半導體耗材股頌勝科技23.8%、半導體供應鏈碩正科技22.5%、半導體自動化設備股創新服務20.3%、高階自動光學檢量測設備股倍利科18.3%。
