一周熱門零股／0050、群創 人氣強強滾

台股本周市場焦點在於格陵蘭爭議消長、以及將登場的美股超級財報周等多空因素，指數再創歷史新高，投資人藉零股進場卡位，其中以群創（3481）等大型電子權值股為交投重心。

市場專家指出，美國總統川普為取得格陵蘭，原本不排除使用武力，2月1日起將對八個歐洲國家進口商品加徵關稅，但在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時又表示已與北約秘書長呂特會面並就格陵蘭議題達成一項框架協議，不需要動用軍力奪取格陵蘭，亦不需對持反對意見之歐洲國家祭出新關稅，美歐緊張關係降溫，美股、台股反彈，也左右台股零股投資人的選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強依序為，元大台灣50（0050）、群創、鴻海、台積電、力積電、聯電、元大高股息、國巨*、緯創、華邦電，十檔標的交易量從3,294萬至633萬股，較上周增溫。